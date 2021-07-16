الأسهم الأمريكية تهبط الجمعة بقيادة أسهم «أمازون» و«أبل»

تراجعت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الجمعة تأثرًا بتراجعات في أسهم أمازون وأبل وغيرهما من شركات التكنولوجيا القيادية.

يجيء هذا بينما تخوف المستثمرون من ارتفاع إصابات فيروس كورونا المرتبطة بمتحور دلتا سريع الانتشار.

ويوم الخميس، قالت مقاطعة لوس أنجلوس إنها ستعيد فرض الكمامات نهاية الأسبوع الجاري.

تراجع أسهم أمازون وأبل

وقال مسئولو الصحة العامة الجمعة إن إصابات فيروس كورونا ارتفعت بنسبة 70% خلال الأسبوع الماضي والوفيات بنسبة 26%.

وهبطت أسهم شركتي كروز لاينز كارنفال وكروز لاين النرويجية للنقل البحري بنسبة 5% لكلا منهما.

وهبطت أسهم شركتي أمازون وأبل بأكثر من 1% وإنفيديا بنسبة 4.2% وساهمت الشركات الثلاث بقدر أكبر مقارنة بغيرهما في تراجعات مؤشري ستاندرد اند بورز 500 و ناسداك.

وهبط قطاع التكنولوجيا على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 1%، متراجعًا للجلسة الثانية بعد أن لامس قمة قياسية الأربعاء.

وصعد مؤشر المرافق بنسبة 1%، بينما ارتفع مؤشر العقارات بنسبة 0.1% ولامس قمة قياسية في منتصف التعاملات.

ووازن المستثمرون الأسبوع الجاري بين المخاوف بخصوص القفزة الحالية في التضخم وتطمينات من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أكدت على أن صعود الأسعار مؤقت.

وسيبدأ الأسبوع القادم موسم إيرادات الشركات لأرباحها خلال الربع الثاني، ومنها شركة نيتفلكس وجونسون أند جونسون وفيرايزون و أ.تي&تي وانتل.

ويتوقع المحللون تحقيق نمو بنسبة 72% في الأرباح للسهم بالنسبة للشركات المقيدة في مؤشر ستاندرد اند بورز 500.

وهبط قطاع الطاقة على مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 3% ليختم الأسبوع منخفضا بنسبة 8%، وسط تخوف المستثمرين من زيادة الإمدادات وصعود حالات فيروس كوررونا.

وأظهرت البيانات الصادرة من وزارة التجارة الأمريكية صعود مبيعات التجزئة بنسبة 0.6% الشهر الماضي مع تحول الإنفاق صوب الخدمات، مما عزز توقعات تسارع النمو الاقتصادي في الربع الثاني.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.86 % ليغلق عند 34,687.85 نقطة، بينما هبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 0.75% إلى 4,327.16 نقطة.

وهبط مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.8% ليصل إلى 14,427.24 نقطة.

وقفز سهم شركة مودرنا بنسبة 10.3% ليلامس قمة قياسية بعد أن قيل إن الشركة المصنعة للأدوية ستنضم إلى مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بداية من 21 يوليو الجاري.