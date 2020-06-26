الأسهم الأمريكية تهبط الجمعة بفعل إعادة فرض قيود على الأعمال

تراجعت المؤشرات الأمريكية الرئيسية في ختام تعاملات الجمعة بأكثر من 2%، وسط إعادة فرض قيود على الأعمال من قبل العديد من الولايات الأمريكية، بغية التصدي لتزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

إعادة فرض قيود على الأعمال

وتزايدت الإصابات الجديدة في بعض الولايات الأمريكية التي ظلت بمنأى عن العدوى بفيروس كورونا أو التي قررت التحرك مبكرًا لرفع الإغلاقات العامة.

وأمرت ولايتا تكساس وفلوريدا بغلق الخمارات مجددا بعد تزايد حالات الإصابة هناك.

وكشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال عن أن الأسهم الأمريكية تلقت ضغوطا إضافية، وسط تعرض المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الأمريكي الصيني لخطر الإلغاء.

مخاوف إلغاء الاتفاق التجاري

وحذر المسئولون الصينيون من أن التدخل في هونج كونج وتايوان ربما يدفع بكين إلى التنصل عن التزامها بشراء المنتجات الزراعية الأمريكية، حسب التقرير.

وهبط مؤشر ستاندر آند بورز 500 لأسهم البنوك بنسبة 6.1%، بعد أن قرر بنك الاحتياط الفيدرالي تقييد صرف التوزيعات النقدية وحظر إعادة شراء الأسهم حتى الربع الأخير من العام الجاري.

وتجددت المخاوف بشأن تجدد جائحة فيروس كورونا. وهدد هذا بالإطاحة التعافي القوي الذي حققته أسواق حي المال في وول ستريت. وكانت هذه الأسواق قد محت الكثير من الخسائر العميقة لمؤشر ستاندر اند بورز 500 صعودا من قيعان بلغها في مارس.

المؤشرات الأمريكية تتراجع

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 730.05 نقطة أو بنسبة 2.84% ليصل إلى 25,015.55 نقطة.

وهبط مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 74.71 نقطة أو بنسبة 2.42% ليصل إلى 3,009.05 نقطة، ومؤشر ناسداك المركب بنحو 259.78 نقطة أو بنسبة 2.59% ليصل إلى 9,757.22 نقطة.

كما تراجع مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنسبة 2.8% خلال الأسبوع المنقضي، وداو جونز بنسبة 3.31% ومؤشر ناسداك بنسبة 1.87%.

وهبطت أسهم شركة فيسبوك بنسبة 8.3% لتمارس أكبر الضغوط على مؤشر ستاندر اند بورز 500.

وقف نشر خطاب الكراهية

وانضمت شركة يونيلفر وفرايزون كومينكشن إلى مقاطعة فيسبوك بالامتناع عن نشر إعلانات على منصتها.

وتطالب الشركتان بأن تبذل فيسبوك جهودًا أكبر لوقف نشر خطاب يحث على الكراهية على منصاتها.

وهبطت أسهم شركة نايك للأحذية الرياضية بنسبة 7.6% بفعل إغلاق متاجرها بسبب الجائحة. وتكبدت الشركة خسائر فصلية مفاجئة.

وارتفعت أسهم شركة جاب لتجارة التجزئة بعد أن أبرمت اتفاقا مدته 10 سنوات مع شركة كاني ويست.

