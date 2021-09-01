بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تهبط الثلاثاء مقابل تحقيق مكاسب شهرية

البنك المركزي قد يبدأ هذا العام خفض مشترياته من الأصول
أيمن عزام 2:24 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21 2:24 ص, الأربعاء, 1 سبتمبر 21

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انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تداولات اليوم الثلاثاء على نحو طفيف، لكنها تمكنت من تحقيق مكاسب شهرية في أغسطس.

تحقيق مكاسب شهرية


كان رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” قد صرح بأن البنك المركزي قد يبدأ هذا العام خفض مشترياته من الأصول، لكنه شدد على أن هذا القرار ليس مرتبط بأي رفع محتمل لمعدل الفائدة.


وذكرت مسؤولة في الفيدرالي بأن ارتفاع التضخم في الآونة الأخيرة لا يزال مؤقتاً، وأنه ليس كافيا للقول إن أهداف البنك المركزي تم بلوغها.

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من ناحية أخرى، تتواصل الجهود حول العالم من أجل السيطرة على جائحة كورونا لا سيما في أعقاب الموافقة الكاملة على لقاح “فايزر – بيونتك” في الوقاية من الفيروس التاجي.


وفي سوق النفط، انخفضت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم أكتوبر بنسبة 1% أو ما يعادل 71 سنتا.

 وأغلق الخام عند 68.50 دولار للبرميل، وسجل خسائر شهرية بنسبة 6% في أغسطس.


وتراجعت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم أكتوبر بنسبة 0.6% أو ما يعادل 42 سنتا وأغلق عند 72.99 دولار للبرميل، وسجل خسائر شهرية بنسبة 3.2%.

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وفي ختام التداولات، انخفض “داو جونز” بنسبة 0.1% (ما يعادل 39 نقطة) إلى 35360 نقطة، وحقق المؤشر مكاسب شهرية بنسبة 1.2%، وبلغ أعلى مستوى عند 35449 نقطة وأقل مستوى عند 35289 نقطة.


وتراجع “إس أند بي 500” بنسبة 0.1% (ما يعادل 6 نقاط) إلى 4522 نقطة، وحقق المؤشر مكاسب شهرية بنسبة 2.9%، وبلغ أعلى مستوى عند 4531 نقطة وأقل مستوى عند 4515 نقطة.

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وانخفض “ناسداك” بنسبة 0.1% (ما يعادل 6 نقاط) إلى 15259 نقطة، وحقق مكاسب شهرية بنسبة 4%، وبلغ أعلى مستوى عند 15278 نقطة وأقل مستوى عند 15202 نقطة.

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بقلم أيمن عزام

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