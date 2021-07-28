بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تهبط الثلاثاء مع ترقب نتائج أعمال الشركات

انخفض مؤشر “هانج سينج” بأكثر من 4%
أيمن عزام 8:21 ص, الأربعاء, 28 يوليو 21 8:21 ص, الأربعاء, 28 يوليو 21

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شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعا للمرة الأولى في 6 جلسات في ختام تعاملات  الثلاثاء، مع ترقب نتائج أعمال الشركات وقبيل نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وانخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.2% أو 85 نقطة ليغلق عند 35.058 ألف نقطة.

كما تراجع مؤشر “إس اند بي 500” بنحو 0.5% ما يعادل 20 نقطة مسجلًا 4401 نقطة، كما انخفض مؤشر “ناسداك” 1.2% أو 180 نقطة عند 14.660 ألف نقطة.

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وتتبعت “وول ستريت” الخسائر الحادة المسجلة في بعض أسواق آسيا، حيث انخفض مؤشر “هانج سينج” بأكثر من 4% مع القلق بشأن الحملة التنظيمية في الصين ضد شركات التعليم والتكنولوجيا.

ومن المقرر أن تصدر نتائج أعمال عدة شركات تكنولوجية أمريكية هذا الأسبوع، بقيادة “آبل” و”مايكروسوفت” و”ألفابت” التي ستصدر في وقت لاحق من اليوم.

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وتنتظر الأسواق نتائج اجتماع لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي غدًا الأربعاء، لرصد آفاق السياسة النقدية التحفيزية.

ارتفعت ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بعكس التوقعات خلال الشهر الجاري، مع التقييم الإيجابي بشأن الوضع الحالي.

وكشفت بيانات مجلس المؤتمرات، أن مؤشر ثقة المستهلك بلغ 129.1 نقطة في يوليو، مقابل 128.9 نقطة في الشهر الماضي، ومقارنة بتوقعات كانت تشير لتسجيل 123.9 نقطة.

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بقلم أيمن عزام

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