الأسهم الأمريكية تهبط الإثنين وسط تفاقم جائحة كورونا

متوسط الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة بلغ نحو 30 ألف إصابة

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الإثنين وسط مخاوف متزايدة بشأن تفاقم جائحة كورونا مرة أخرى.

تفاقم جائحة كورونا

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، ارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا في الآونة الأخيرة نتيجة تفشي سلالة دلتا الأمر الذي أثار المخاوف مرة أخرى بتفشي الجائحة وخروجها عن السيطرة.

وأظهرت بيانات حكومية أمريكية حديثة بأن متوسط الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة خلال الأيام السبعة الماضية حتى الجمعة بلغ نحو 30 ألف إصابة، وهو أعلى من متوسطه في شهر يونيو الماضي والذي بلغ 8 آلاف إصابة.

وفي سوق النفط، هبطت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 7.5% أو ما يعادل 5.39 دولار وأغلق الخام عند 66.42 دولار للبرميل.

وانخفضت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم سبتمبر بنسبة 6.7% أو ما يعادل 4.97 دولار وأغلق عند 68.62 دولار للبرميل.

وفي ختام التداولات، هبط مؤشر “داو جونز” بنسبة 2.1% (ما يعادل 725 نقطة) إلى 33962 نقطة.

وانخفض مؤشر ستاندرد ان بورز 500 بنسبة 1.6% (ما يعادل 68 نقطة) إلى 4258 نقطة.

وتراجع “ناسداك” بنسبة 1.1% (ما يعادل 152 نقطة) إلى 14274 نقطة.