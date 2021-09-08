بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تهبط الأربعاء وسط مخاوف بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي

خفض "جولدمان ساكس" توقعاته لأداء اقتصاد الولايات المتحدة هذا العام من 6.2% إلى 5.7%
أيمن عزام 9:19 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21 9:19 م, الأربعاء, 8 سبتمبر 21

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هبطت الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات، الأربعاء، في ظل مخاوف بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي ، ومع ترقب تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدل الفائدة.

مخاوف بشأن أداء الاقتصاد الأمريكي

وخفض “جولدمان ساكس” توقعاته لأداء اقتصاد الولايات المتحدة هذا العام من 6.2% إلى 5.7%.

وسجل مؤشر “داو جونز” الصناعي تراجعا هامشياً بأقل من 0.1% عند 35087 نقطة.

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و هبط مؤشر “إس آند بي 500” الأوسع نطاقاً 0.2% إلى 4512 نقطة، وتراجع مؤشر “ناسداك” 0.4% إلى 15313 نقطة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد بأنه على الرغم من تقرير الوظائف السلبي عن أغسطس، فإن البنك عليه مواصلة المضي قدمًا في خطته لخفض برنامج التحفيز المرتبط بالتضخم.

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ومن المقرر أن يدلي رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، بتصريحات حول السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم.

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بقلم أيمن عزام

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