بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تهبط الأربعاء وسط ارتفاع عوائد السندات

قادت خسائر وول ستريت أسهم قطاعي التكنولوجيا والكماليات
أيمن عزام 12:31 ص, الخميس, 4 مارس 21 12:31 ص, الخميس, 4 مارس 21

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انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات الأربعاء، ليتراجع “ناسداك” بنحو 2.7 بالمائة، مع ارتفاع عوائد السندات .

وقادت أسهم قطاعي التكنولوجيا والسلع الكمالية خسائر “وول ستريت”.

ارتفاع عوائد السندات

وجاء أداء “وول ستريت” مع صعود عائد السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات إلى مستوى 1.5 بالمائة خلال التعاملات.

ومن ناحية أخرى، قال الرئيس جو بايدن إن الولايات المتحدة ستمتلك إمدادات كبيرة بما يكفي من لقاحات فيروس كورونا للتطعيم بحلول نهاية مايو.

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وكشفت بيانات اقتصادية عن إضافة القطاع الخاص الأمريكي بنحو 117 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، كما تباطأ نمو النشاط الخدمي في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في 9 أشهر.

وعند التسوية، انخفض مؤشر “داو جونز” الصناعي بنحو 0.4 بالمائة إلى مستوى 31270 نقطة.

كما هبط “ستاندرد آند بورز” بنحو 1.3 بالمائة إلى 3819.7 نقطة، وتراجع “ناسداك” بنسبة 2.7 بالمائة إلى مستوى 12997.7 نقطة.

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بقلم أيمن عزام

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