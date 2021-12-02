الأسهم الأمريكية تهبط الأربعاء مع قلق المستثمرين من «أوميكرون»

تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية يوم الأربعاء بعد أن تلاشى الارتفاع الصباحي مع شعور المستثمرين بالقلق من سلالة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون التي تأكد وصولها إلى الولايات المتحدة، في الوقت الذي أدلى فيه رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي جيروم باول بتصريحات حول ارتفاع التضخم.

انتهاء الارتفاع الصباحي

وبعد تقدمه 1.9 بالمئة صباحا، تخلى المؤشر ستاندر اند بورز 500 مساء عن مكاسبه، وهو ما حدث مع مؤشري داو جونز وناسداك.

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مساء أمس الأربعاء إن البلاد اكتشفت أول إصابة بالسلالة أوميكرون لمريض قادم من جنوب أفريقيا.

و قال باول إن صناع السياسات بحاجة إلى أن يكونوا مستعدين لمواجهة احتمال عدم انحسار التضخم خلال النصف الثاني من العام المقبل، كما هو مُتوقع.

ووفق بيانات غير نهائية، نزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 54.09 نقطة، أو 1.22 بالمئة، إلى 4511.14 نقطة.

كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 291.76 نقطة، أو 1.88 بالمئة، إلى 15244.20 نقطة.

وتراجع المؤشر داو جوز الصناعي 476.74 نقطة، أو 1.38 بالمئة عند الإغلاق إلى 34014.22 نقطة.