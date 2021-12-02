بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تهبط الأربعاء مع قلق المستثمرين من «أوميكرون»

اكتشاف أول إصابة لمريض قادم من جنوب أفريقيا.
أيمن عزام 7:06 ص, الخميس, 2 ديسمبر 21 7:06 ص, الخميس, 2 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تراجعت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية يوم الأربعاء بعد أن تلاشى الارتفاع الصباحي مع شعور المستثمرين بالقلق من سلالة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون التي تأكد وصولها إلى الولايات المتحدة، في الوقت الذي أدلى فيه رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي جيروم باول بتصريحات حول ارتفاع التضخم.

انتهاء الارتفاع الصباحي

وبعد تقدمه 1.9 بالمئة صباحا، تخلى المؤشر ستاندر اند بورز 500 مساء عن مكاسبه، وهو ما حدث مع مؤشري داو جونز وناسداك.

اقرأ أيضا  «مصر للفنادق» تواجه الموجة التضخمية بزيادة أسعار الغرف وخفض المصروفات

وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها مساء أمس الأربعاء إن البلاد اكتشفت أول إصابة بالسلالة أوميكرون لمريض قادم من جنوب أفريقيا.

و قال باول إن صناع السياسات بحاجة إلى أن يكونوا مستعدين لمواجهة احتمال عدم انحسار التضخم خلال النصف الثاني من العام المقبل، كما هو مُتوقع.

ووفق بيانات غير نهائية، نزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 54.09 نقطة، أو 1.22 بالمئة، إلى 4511.14 نقطة.

اقرأ أيضا  عضو بجمعية رجال الأعمال يدعو الشركات الصغيرة والمتوسطة ببورسعيد للطرح في البورصة

كما هبط المؤشر ناسداك المجمع 291.76 نقطة، أو 1.88 بالمئة، إلى 15244.20 نقطة.

وتراجع المؤشر داو جوز الصناعي 476.74 نقطة، أو 1.38 بالمئة عند الإغلاق إلى 34014.22 نقطة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

الصعود يحالف وثائق «صناديق الاستثمار» الأسبوع الماضى

جهاد سالم 6:41 ص, الخميس, 2 ديسمبر 21

الأسهم الأوروبية تصعد الأربعاء وسط المخاوف بشأن «أوميكرون»

أيمن عزام 11:45 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

3 شركات سمسرة تُهيمن على 58% من تعاملات المؤسسات في البورصة منذ بداية العام

أسماء السيد 6:22 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

53 شركة سمسرة تحقق نسبًا صفرية بتعاملات الأجانب في البورصة المصرية خلال 11 شهرًا

أسماء السيد 6:21 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الأربعاء 1-12-2021

رجب عزالدين 6:14 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21

مبيعات الأجانب تقترب من حاجز الـ6 مليارات جنيه في البورصة المصرية منذ بداية العام

أسماء السيد 6:10 م, الأربعاء, 1 ديسمبر 21