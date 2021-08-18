الأسهم الأمريكية تهبط الأربعاء بعد محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداولات الأربعاء على انخفاض ، بعد صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي ومع تقييم تطورات الوباء.

صدور محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

وتراجع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.08% ، أو ما يعادل 382 نقطة ، عند مستوى 34.960 ألف نقطة.

وتقلص مؤشر “ستاندرد آند بورز500” بنسبة 1.07%، أو ما يعادل 47 نقطة ، عند مستوى 4400 نقطة.

ونزل مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.9% ، أو ما يعادل 130 نقطة ، عند مستوى 14.525 ألف نقطة.

وكشف محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ، عن أن معظم الأعضاء المشاركين في الاجتماع ناقشوا إمكانية خفض مشتريات الأصول في وقت لاحق من هذا العام، بينما يعتقد عدد أقل إمكانية الانتظار حتى بداية عام 2022.

وأشار المشاركون إلى أن الاقتصاد حقق المستهدف فيما يتعلق بالتضخم، كما أنه يقترب من تحقيق مستويات مرضية مرتبطة بنمو الوظائف.

وأكدت السلطات الصحية الأمريكية إنه سيتم توزيع الجرعة المعززة من اللقاح ضد فيروس “كورونا” خلال شهر سبتمبر المقبل، مع أولوية للأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثانية من التطعيم قبل 8 أشهر.

وارتفع تصاريح بناء المنازل 2.6% في يوليو الماضي على أساس شهري إلى 1.63 مليون، مقارنة بـ1.59 مليون تصريح في الشهر السابق له ومقابل توقعات زيادتها إلى 1.61 مليون.

ة هبطت عمليات البدء في بناء المنازل 7% عند 1.53 مليون في الشهر الماضي مقارنة بـ1.65 مليون عملية في يونيو السابق له ومقارنة بتوقعات انخفاضها إلى 1.60 مليون.