الأسهم الأمريكية تهبط الأحد والفيدرالي بصدد قرارات صعبة تهدد بركود

يواجه الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي الآن مهمة اختراق “فقاعة الثروة” لكبح التضخم بعد سنوات من دعم الأسهم، لكن انكماش الفقاعة يوقع الاقتصاد في ركود من المحتمل أن يجبر السوق على التخلص من خمس قيمته، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وصرح فيليب تويوز، الرئيس التنفيذي ومدير المحفظة لدى “تويوز أسيت مانجمنت” لموقع Investing.com في وقت سابق من هذا الأسبوع، قائلاً: “نعتقد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يدفعنا إلى الركود”.

وأضاف تويوز أن الركود قد يدفع الأسهم :”سوق هابطة متوسط أو سيئة، مع خسائر تبلغ حوالي 35٪”، مشيرًا إلى متوسط الانخفاض التاريخي في الأسواق الهابطة.”

ومع انخفاض الأسواق بنحو 18٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه، يشير متوسط انخفاض السوق الهابط إلى أن الأسهم قد تخاطر بالتخلي عما يقرب من خمس قيمتها في فترة الركود.

بنك الاحتياطي الفيدرالي يضع بصماته على تأثير الثروة

أدى النظام الغذائي المستمر منذ أكثر من عقد من أسعار الفائدة المنخفضة وظروف السياسة النقدية الملائمة للسوق بالإضافة إلى الحوافز المالية إلى زيادة قيمة الأصول في الميزانيات العمومية للمستهلكين، مما أدى إلى تكوين جبال من الثروات يشجع الإنفاق ويغذي التضخم.

وقد لعبت قطاعات النمو في السوق، مثل التكنولوجيا، التي حظيت بالرواج وصنعت – في كثير من الأحيان – قائمة الأسهم الأكثر تداولاً خلال حركة سوق الأسهم الصاعدة، دورًا كبيرًا في تكوين الثروة للمستثمرين في الأسهم.

وصرح إريك ديتون، الرئيس والعضو المنتدب لدى ذا ويلث إليانس، في تصريحات أدلى بها لموقع “إنفيستينج دوت كوم” : “عندما نظرنا إلى الغالبية العظمى من العملاء الجدد الذين انضموا إلى ممارسات إدارة الثروات، وجدنا أن أسهم FANG قد شكلت جزءًا كبيرًا من محفظتهم”

لكن أسهم النمو ذات التقييمات الأعلى أصبحت غير جذابة بشكل متزايد في بيئة ارتفاع معدل الفائدة.

وأضاف ديتون :”لقد قلت في العام الماضي، أنه يمكنك امتلاك التكنولوجيا، ولكن ليس بأسلوب مؤشر إس أند بي 500، حيث تشكل خمسة أو ستة أسهم حوالي 25 ٪ من محفظتك، وهذه هي الفئة التي لحق بها الضرر فعليًا الآن”.

بوادر سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي تطعن فقاعة الثروة

هناك إشارات مبكرة على أن إجراءات سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي تضغط على ثروة المستهلك.

وقد أظهر تقرير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الخميس أن ثروة الأسر الأمريكية تقلصت لأول مرة منذ عامين في الربع الأول من العام 2022.

كذلك، انخفض صافي ثروة الأسرة إلى 149.3 تريليون دولار من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 149.8 تريليون دولار في نهاية العام الماضي، وفقًا للتصريحات الربع سنوية الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي بشأن الميزانية العمومية الوطنية.

وقد كان الانخفاض مدفوعا بتراجع الأسهم بمقدار 3 تريليونات دولار، على الرغم من أن ارتفاع قيم العقارات، التي قفزت بمقدار 1.7 تريليون دولار أخرى في الربع الأول، أبقى على الحد من الخسائر.

ووفقًا لأحدث نتائج لمؤشر أسعار المنازل إس أند بي كورلوجيك كايس شيلر، فقد استمرت أسعار المنازل، التي تجاوزت 20.6٪ في مارس من العام السابق، في الارتفاع حتى مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري.

وسيتطلب انكماش فقاعة الثروة تراجعًا ليس فقط في أسعار الأسهم، ولكن أيضًا في أسعار المنازل.

وصرح تويوز: “دعم بنك الاحتياطي الفيدرالي الأسواق لنحو 15 عامًا، لكن هناك حافز واحد الآن لوخز فقاعة [الثروة] والتسبب في انكماش أسعار الأصول المالية وأسعار المنازل كوسيلة لمعالجة التضخم”.