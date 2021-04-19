الأسهم الأمريكية تهبط الأثنين بقيادة شركة تسلا

انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة الإثنين، نزولا من مستويات قياسية بلغتها الأسبوع الماضي وسط هبوط أسهم شركة تسلا بعد حادث مميت لأحد سياراتها.

تراجع سهم شركة تسلا

وهبطت أسهم شركة تسلا المنتجة للسيارات الكهربائية بنسبة 3.4% بعد اصطدام سيارة ذاتية القيادة من انتاج الشركة بشجرة يوم السبت شمال هيوستن مما أدى لمصرع شخصين.

وشكل السهم أكبر عبء على مؤشر ستاندرد اند بورز ومؤشر ناسداك المركب.

وسجلت عملة البتكوين تراجعا بنسبة 8.4% في نهاية تعاملات الأسبوع مما ضغط على سعر سهم تسلا، إذ تحتفظ تسلا باستثمارات في العملة المشفرة.

وهبط مؤشر ستاندرد اند بورز 500، إذ ضغطت أسهم شركات مايكروسوفت وأمازون دوت كوم ونيفيديا على المؤشر الاسترشادي. وينتظر المحللون نتائج أعمال الشركات خلال الأسبوع الجاري والتالي.

ويتوقع المحللون نمو أرباح الربع الأول بنسبة 30.9% مقارنة بالعام الماضي، بحسب بيانات ريفنتف.

ويتجه الاقتصاد الأمريكي للانتعاش وسط احتفاظ المستهلكين بمدخرات بقيمة 2 تريليون دولار صعودا من مستويات ما قبل الجائحة، بحسب دوج بيتا لدى شركة بي.سي.أ البحثية.

كوكاكولا تسجل صافي أرباح

ويتواصل إعلان الشركات الأمريكية لنتائج أعمالها الفصلية عن الربع الأول من العام الجاري، حيث أعلنت “كوكاكولا” تسجيل صافي أرباح أفضل من التوقعات في أول ثلاثة أشهر من 2021.

وهبط سهم شركة نيفيديا بنسبة 3.5% بعد أن قالت الحكومة البريطانية إنها ستدرس تداعيات الأمن القومي جراء صفقة شراء نيفيديا على شركة أ.أر.أم البريطانية لتصميم الشرائح.

وصعد سهم شركة كوكا كولا بنسبة 0.6% بعد أن تخطت الشركة تقديرات سابقة بخصوص الأرباح والإيرادات الفصلية بفضل تيسير قيود الجائحة والتوسع في توزيع اللقاح.

وتوقع مستشار البيت الأبيض لتطورات الوباء “أنتوني فاوتشي” السماح باستئناف استخدام لقاح “جونسون آند جونسون”، بعد أيام من تعليق استخدامه بسبب ظهور حالات نادرة من تجلطات الدم.

وفي نهاية الجلسة، هبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.4% أو 123 نقطة ليصل إلى 34.077 ألف نقطة.

وهبط مؤشر “S&P 500” بنحو 0.5% ما يعادل 22 نقطة مسجلاً 4163 نقطة، وانخفض “ناسداك” بنسبة 1% أو 137 نقطة ليصل إلى 13.914 ألف نقطة.

وبالنظر إلى البورصات الأوروبية، تراجع مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بشكل هامشي بلغ 0.07% أو 0.3 نقطة ليصل إلى 442 نقطة.

كما انخفض “فوتسي 100” البريطاني بنحو 0.3% أو 19 نقطة عند 7000 نقطة، وهبط “داكس” الألماني 0.6% أو 91 نقطة إلى 15.368 ألف نقطة.

وارتفع المؤشر الفرنسي “كاك” بنسبة 0.1% 9 نقاط، مسجلاً 6296 نقطة.