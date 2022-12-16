الأسهم الأمريكية تنهي تعاملاتها على انخفاض حاد مع تنامي المخاوف من الركود

اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية على انخفاض حاد، حيث مُنيت كل المؤشرات الثلاثة الرئيسية بأكبر خسائر يومية بالنسبة المئوية منذ أسابيع، مع تصاعد المخاوف من أن معركة مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) مع التضخم باستخدام الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، قد تؤدي إلى الركود، حسبما ذكر موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

ورفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، أمس الأول الأربعاء، كما كان متوقعًا على نطاق واسع، بعد زيادات متتالية بواقع 75 نقطة أساس في كل من اجتماعاته الأربعة السابقة،

لكن رئيس المجلس جيروم باول حذّر من أن المؤشرات في الآونة الأخيرة بشأن التضخم لم تكن كافية لإقناع البنك المركزي بأنه كسب المعركة ضد ارتفاع الأسعار.

وتوقّع البنك استمرار رفع أسعار الفائدة إلى أكثر من 5% في عام 2023، وهو مستوى لم يحدث منذ الانكماش الاقتصادي الحاد في عام 2007.

ووفقًا لبيانات أولية، انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 98.91 نقطة، بما يعادل 2.48% ليغلق عند 3896.41 نقطة.

وهبط المؤشر ناسداك المجمع 356.21 نقطة أو بنسبة 3.19% إلى 10814.68 نقطة.

كما خسر المؤشر داو جونز الصناعي 754.45 نقطة أو 2.22% ليهبط إلى 33211.90 نقطة.