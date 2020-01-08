الأسهم الأمريكية تنتعش بعد تصريحات ترامب عن جنود أمريكا في العراق

الأسواق تركز على جانب خفض التصعيد في خطاب ترامب

ارتفعت الأسهم الأمريكية الأربعاء حيث صعد مؤشر ستاندر اند بورز 500 ومؤشر ناسداك ليبلغا قمم قياسية بدعم من تصريحات منسوبة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن القوات الأمريكية في العراق .

تصريحات ترامب

ونفى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سقوط ضحايا أمريكيين في الهجمات الصاروخية الإيرانية وانتعشت الأسواق جراء هذه التصريحات.

وأطلقت القوات الإيرانية هجمات صاروخية أمس مستهدفة القواعد العسكرية التي تتواجد بها الجيوش الأمريكية في العراق. وذلك ردا على مقتل القائد الإيراني قاسم سليماني.

هبوط واسع

وتسببت هذه الهجمات في هبوط واسع في الأسواق العالمية كما أدت إلى تراجع العقود المستقبلية للأسهم الأمريكية بنسبة 1%.

وهدأت الأسواق وسارت في مسلك إيجابي بفضل التعليقات التي صدرت عن وزير الخارجية الإيراني والتي أشارت إلى عدم سعى بلاده للتصعيد.

كل شئ على ما يرام

وبجانب هذا، كتب ترامب تدوينة على موقع تويتر صرح فيها بأن كل شئ على ما يرام.

وقال الرئيس ترامب في مؤتمر صحفي اليوم :” حقيقة أننا نمتلك معدات وأسلحة كبيرة لا يعني أننا سنستخدمها.”

خفض التصعيد

وقال مايكل انطونيلي الخبير في استراتيجيات السوق لدى شركة روبرت دبليو:” ركزت الأسواق كثيرا على جانب خفض التصعيد في خطاب ترامب.”

وأضاف:” قال الرئيس ترامب بوضوح أننا لن ننتقم ردا على الهجمات الصاروخية ليلة أمس.”

ستاندر اند بورز 500

وأدت تصريحات الرئيس ترامب الأخيرة إلى انتعاش الأسهم الأمريكية. وارتفع مؤشري ستاندر اند بورز 500 و ناسداك لبلوغ ذات الذروة التي تحققت سابقا في اليوم الأول من تعاملات عام 2020.

وذلك بدعم من انتعاش آمال إبرام اتفاق تجاري أمريكي صيني.

داو جونز

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 204.40 نقطة أو بنسبة 0.72% ليصل إلى 28,788.08 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 22.02 نقطة أو بنسبة 0.68% ليصل إلى 3,259.20 نقطة.

ناسداك المركب

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 64.35 نقطة أو بنسبة 0.71% ليصل إلى 9,132.94 نقطة.