الأسهم الأمريكية تنتعش اليوم الاثنين لتحلق قريبًا من قممها القياسية

كانت بيونج مصدر قلق للأسواق لكنها ستتسبب بشكل أقل في هبوط المؤشرات حتى نهاية العام

ارتفعت الأسهم الأمريكية، اليوم الاثنين، لتحلق قريبًا من قممٍ قياسية سابقة لها، وجاء هذا مدعومًا من تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار فيها إلى قرب التوقيع على اتفاق تجاري مع الصين.

وارتفع مؤشرا ستاندر آند بورز 100 وناسداك ليقتربا من بلوغ قمم قياسية، اليوم الاثنين.

اتفاق تجاري

وذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن اتفاقًا تجاريًّا مبدئيًّا بين الولايات المتحدة والصين سيتم توقيعه قريبًا.

وانتعش مؤشر داو بدعم من صعود أسهم شركة بيونج جراء إقالة مديرها التنفيذي.

بيونج

وقفزت أسهم شركة بيونج بنسبة 2.7% لينتعش مؤشر ستاندر آند بورز للشركات الصناعية.

وذلك بعد إقالة مديرها التنفيذي دينيس مولنبرج، مما وضع نهاية لعام شهد انتكاسات حادة كان السبب فيها تحطم طائرتين طراز بيونج ماكس 737.

وقال كيث جانجل، مدير محافظ شركة جريدنت إنفيستمنت في مينابولس الأمريكية: “بيونج مصدر لهبوط الأسواق حاليًّا لكنها ستتسبب بشكل أقل في هبوط المؤشرات، الأسبوع الحالي، وربما حتى نهاية العام.”

انتعاش الأسواق

وأضاف جانجل أنه يتوقع انتعاش الأسواق لتُواصل الأداء الجيد لها خلال العام الحالي.

وحقق مؤشر ستاندر آند بورز 500 الاسترشادي، الأسبوع الماضي، أكبر مكاسب أسبوعية منذ مطلع سبتمبر.

وبلغ المؤشر، اليوم الاثنين، أعلى مستوياته في منتصف التداولات للجلسة الثامنة على التوالي.

الزخم باقي

وأسهم الإعلان عن قرب التوقيع عن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري الصيني الأمريكي، بإنعاش حي المال في وول ستريت.

ولا يزال الزخم الناتج عن الاتفاق باقيًا بدعم من بروز إشارات دالة على تحسن العلاقات التجارية بين البلدين.

ستاندر آند بورز 500

وارتفع مؤشر ستاندر آند بورز 500 بنسبة 29% عام 2019، مما يعني أن العام الحالي يقترب من أن يكون الأفضل منذ عام 2013.

تخفيضات جمركية

وقالت الصين إنها ستخفّض التعريفات الجمركية المقررة على منتجات تشمل لحم الخنزير المجمد والأفوكادو وبعض أنواع أشباه الموصلات، العام المقبل.

وانتعتشت خمسة قطاعات من بين الـ11 قطاعًا رئيسيًّا المدرج في مؤشر ستاندر آند بورز.

التكنولوجيا

وارتفعت أسهم التكنولوجيا، مما أنعش المؤشر بدعم من صعود أسهم شركة آبل الحساسة للتعريفات الجمركية بنسبة 1.5%.

الأسهم تنتعش

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 110.56 نقطة أو بنسبة 0.39% عند 28,56.65 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندر آند بورز 500 بنحو 3.95 نقطة أو بنسبة 0.12% ليصل إلى 3,225.17 نقطة.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 25.21 نقطة أو بنسبة 0.28% ليصل إلى 8,950.17 نقطة.

أباتشي

وقفزت أسهم شركة أباتشي بنسبة 14.7% لتسجل أكبر صعود من بين الشركات المقيدة في مؤشر ستاندر آند بورز 500.

توتال الفرنسية

ويجيء هذا مدعومًا بتصريحات نسبت للشركة أعلنت فيها تدشين مشروع مشترك مع شركة توتال الفرنسية.