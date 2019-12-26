الأسهم الأمريكية تنتعش الخميس بدعم من مكاسب أمازون

ارتفعت الأسهم الأمريكية الخميس وسجل مؤشر ناسداك وستاندر آند بورز 500 قمم قياسية بدعم من التفاؤل بشأن تحسن العلاقات الأمريكية الصينية وانتعاش مكاسب أمازون.

وحسب وكالة رويترز، ارتفع مؤشر ناسداك مخترقا حاجز الـ 9,000 نقطة للمرة الأولى.

ذروة قياسية

وارتفع كذلك مؤشر ستاندر آند بورز 500 ليصل إلى ذروة قياسية جديدة الخميس، وجاء هذا مدعوما من التفاؤل بشأن تحسن العلاقات الصينية الأمريكية.

وكذلك بدعم من مكاسب حققها موقع أمازون دوت كوم بعد تقرير أشار إلى انتعاش مبيعات العطلات عبر الإنترنت.

مبيعات أمازون

وارتفعت أسهم شركة أمازون العملاقة بنسبة 2.5%، وذلك بعد ورود تقرير عن شركة ماستركارد يكشف عن انفاق المشترين الأمريكيين أموال أكبر خلال موسم العطلات.

وسجلت مبيعات التجارة الإلكترونية ذروة قياسية جديدة.

وساهمت مكاسب أمازون في صعود مؤشر الكماليات بنسبة 0.7% وهو الأكبر من بين قطاعات مؤشر ستاندر أند بورز 500 الـ11.

مبيعات المتاجر

وقال جون كونلان مدير استراتيجيات الأسهم لدى شركة يونتيد ادفايزرز في فيرمونت الأمريكية:” الجانب المهم هو أن مبيعات الإنترنت كانت أقوى مقارنة بالتوقعات.

وبلغت مبيعات المتاجر مستويات تقل عن التوقعات، ويعني هذا أن مبيعات الإنترنت خصوصا أمازون جعلت اليوم ينتهي بسلام”.

مطلع يناير

تفاؤل المتعاملون بتأكيد بكين على الاتصالات الوثيقة التي تجريها مع واشنطن بشأن الاتفاق التجاري المبدئي، وترجح التقديرات توقيعه مطلع يناير.

وقال الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء، أن الاتفاق سيتم تكريسه في احتفال عام لكنه امتنع عن التصريح بمكان أو تاريخ توقيعه.

وقال كونلان: ” إذا تم إبرام الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين وتحركنا قدما سيسهم هذا في تحسين فرص النمو طويل الأجل”.

قمم قياسية

شهدت الفترة الماضية انتعاش آمال إبرام الاتفاق التجاري وتبدد مخاوف استمرار الحرب التجارية بجانب تمرير سياسات نقدية توسعية وانتعاش البيانات المحلية.

وبفضل هذا ارتفعت الأسهم الأمريكية لتصل إلى قمم قياسية خلال الأسابيع القليلة الماضية.

داو جونز

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 80.77 نقطة أو بنسبة 0.28% ليصل إلى 28,596.22 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندر آند بورز 500 بنحو 11.65 نقطة أو بنسبة 0.36% إلى 3,235.03 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 47.21 نقطة أو بنسبة 0.53% إلى 9,000.10 نقطة.

أحجام التداول

ومن المتوقع استمرار تراجع أحجام التداولات خلال الأسبوع الجاري.

وكشف تقرير لوزارة العمل الأمريكية الخميس عن تراجع أعداد الأمريكيين الذين تقدموا للحصول على إعانات البطالة، ويؤشر هذا على تحسن سوق العمل، وارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.6% بدعم من انتعاش أسعار البترول.

تسلا

وارتفعت أسهم شركة تسلا بنسبة 1.7% بدعم من رفع المستهدف السعري لشركة ويدبوش بدعم جزئيا من انتعاش الطلب على سيارات الركوب موديل 3.