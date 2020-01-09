الأسهم الأمريكية تنتعش الخميس بدعم من تبدد التوتر في الشرق الأوسط

المخاطر الجيوسياسية ربما تخلق نوبات من التقلبات قصيرة الأجل

ارتفعت الأسهم الأمريكية الخميس لتصل إلى قمة قياسية بدعم من تبدد التوترات في الشرق الأوسط وانتعاش التفاؤل بشأن الاتفاق التجاري الأمريكي الصيني.

وأقبلت العديد من شركات السمسرة على زيادة مستهدفات الأسعار استنادا إلى الأداء القوي لبعض الشركات.

قفزات البورصات

ولاقت البورصات الرئيسية التي تتبع أداء الأسهم الأمريكية أكبر دعم من شركة فيسبوك وآبل وأمازون والفابيت ومايكروسوفت بقفزات تراواحت بين 0.7% و 1.5%.

انتعاش آبل

وارتفعت أسهم آبل بفضل الدعم القوي من بيانات أظهرت انتعاش مبيعات شركة آي فون بأكثر من 18% في الصين في ديسمبر.

وكذلك بدعم من انتعاش المستهدفات السعرية لشركة جيفريز استنادا إلى الختام القوي لعام 2019.

تحسن الإنفاق

وارتفعت المستهدفات السعرية لشركة كوين ايكويتي ريسرتش للبحوث بخصوص شركة ألفا بيت وفيسبوك وتويتر.

وذلك بعد أن أظهر مسح تحسن الانفاق خلال 2020 على شراء الإعلانات.

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 0.9%. وتعد هذه هي النسبة الأكبر من بين قطاعات الشركات المدرجة في مؤشر ستاندر اند بورز الرئيسي.

تخفيف حدة التوتر

وهدأ التوتر في الشرق الأوسط بعد افتتاح العام الجديد بمخاوف اندلاع نزاع مسلح شامل بين الولايات المتحدة وإيران.

وسعت طهران لتخفيف حدة التوتر بعد الهجوم الانتقامي الإيراني الذي جاء ردا على مقتل القائد قاسم سليماني.

الاتفاق التجاري

وقالت وزارة التجارة الصينية الخميس أن نائب رئيس الوزراء ليو هي سيوقع المرحلة الأولى من اتفاق تجاري في واشنطن الأسبوع القادم.

وساهم هذا في إنتعاش آمال انتهاء حرب تعريفات جمركية ممتدة بين الولايات المتحدة والصين.

التقلبات قصيرة الأجل

وقال استراتيجيون لدى شركة ايستسبرنج انفيستمنت :” ينبغي على المستثمرون تجاهل التحسن الحالي في مؤشرات وأرباح اقتصادية مختارة.

وذلك بالنظر إلى أن المخاطر الجيوسياسية ربما تخلق نوبات من التقلبات قصيرة الأجل.”

وتابع:” لا يزال استمرار التحسن في أداء الأسواق العالمية ممكنا شريطة استمرار التحسن في الاقتصاد العالمي.”

داو جونز

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 115.20 نقطة أو بنسبة 0.40% ليصل إلى 28,860.29 نقطة.

وارتفع مؤشر ستاندر اند بورز 500 بنحو 14.57 نقطة أو بنسبة 0.45% إلى 3,267.63 نقطة.

ناسداك

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 69.25 نقطة أو بنسبة 0.76% ليصل إلى 9,198.49 نقطة.

تقرير التوظيف

وينتظر المستثمرون تقرير التوظيف الذي سيصدر غدا الجمعة وكذلك تقارير الأداء خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وكان تقرير التوظيف في القطاع الخاص الذي صدر الأربعاء قد أظهر تحسنا غير متوقع.

الأرباح الفصلية

وستبدأ البنوك الأمريكية الكبرى موسم إصدار الأرباح الفصلية الأسبوع القادم.

ومن المتوقع أن تنخفض أرباح الشركات المدرجة في مؤشر ستاندر آند بورز 500 بنسبة 0.6% لتسجل التراجع الثاني على التوالي، حسب شركة ريفنتف البحثية.

وهبطت أسهم شركة كول لتشغيل المتاجر بنسبة 8% بعد أن أصدرت الشركة توقعات لأرباحها السنوية تقل عن مستهدفها المنخفض أساسا.

وهبطت أسهم شركة جي سي بيني بنسبة 5.8% بعد إيرادها أرقام مبيعات مخيبة للآمال.