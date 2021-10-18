الأسهم الأمريكية تنتعش الإثنين وسط انخفاض أسعار الطاقة

خفف انخفاض النفط بعض المخاوف من التضخم وتشديد السياسة

واصلت الأسهم الأمريكية انتعاشها، يوم الاثنين، حيث خفف انخفاض أسعار الطاقة بعض الضغط على السوق.

ارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 S&P 500 بنسبة 0.2٪ وارتفع مؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.5٪ في استمرار لمكاسب الأسبوع الماضي عندما كانت أرباح الشركات القوية والتقارير الاقتصادية كافية للتغلب على المخاوف بشأن اضطرابات سلسلة التوريد.

انخفاض أسعار الطاقة

في وقت سابق يوم الاثنين فشلت أوبك + في تلبية أهداف الإنتاج واختارت روسيا عدم إرسال المزيد من الغاز الطبيعي إلى أوروبا ، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية.

مع ذلك ، خفف انخفاض النفط من أعلى مستوى للجلسة بعض المخاوف من التضخم وتشديد السياسة.

ولقد قلص مؤشر S&P 500 الخسائر من أعلى مستوى له على الإطلاق إلى حوالي 1.2٪.

ارتفع العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 1.60٪ بينما ارتفعت عوائد المملكة المتحدة بعد أن حذر بنك إنجلترا من ضرورة الاستجابة لضغوط الأسعار.

وقد انتعشت الآن أيضًا رهانات رفع الأسعار في أستراليا ونيوزيلندا ، حيث تسارع التضخم إلى أسرع وتيرة في 10 سنوات. لم يتغير الدولار قليلاً.

من المتوقع أن يحاول المتحدثون من مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع تهدئة المستثمرين بشأن التشديد في المستقبل قبل خطط البدء في تقليص مشتريات الأصول.

بالإضافة إلى ذلك ، سيعطي أسبوع آخر من أرباح الشركات للمستثمرين نظرة ثاقبة حول مرونة الشركات وقوتها.