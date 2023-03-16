الأسهم الأمريكية تقلص خسائرها في ختام تعاملات الأربعاء بعد بيان المركزي السويسري

قلصت الأسهم الأمريكية خسائرها في وقت متأخر من جلسة اليوم الأربعاء، لكن المؤشرين داو جونز وستاندرد اند بورز 500 اختتما الجلسة على انخفاض، إذ أحيت المشكلات التي يواجهها بنك كريدي سويس المخاوف من أزمة مصرفية، لتتجاوز أثر الرهانات على رفع أسعار الفائدة الأمريكية بدرجة أقل هذا الشهر.

وبحسب البيانات الأولية، انخفض ستاندرد آند بورز 500 بواقع 26.23 نقطة أو 0.70% ليغلق عند 3891.93 نقطة.

كما تراجع المؤشر داو جونز الصناعي 280.88 نقطة أو 0.87% إلى 31874.57 نقطة.

وفي المقابل، ارتفع المؤشر ناسداك المجمع 7.19 نقطة أو 0.06% إلى 11435.33 نقطة.

وتمكنت الأسهم الأمريكية من الحد من خسائرها بعد إعلان البنك المركزي السويسري أن بنك كريدي سويس يتمتع برأس المال المناسب مع إمكانية التدخل إذا اقتضت الحاجة لذلك.