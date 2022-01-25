الأسهم الأمريكية تقلص خسائرها الثلاثاء وصعود شركات التكنولوجيا

تراجعت الأسهم الأمريكية ثم قلصت خسائرها يوم الثلاثاء ، مع زيادة ثقل التكنولوجيا الحساسة لسعر الفائدة والشركات الكبيرة المجاورة لها حيث ساهمت الشكوك المحيطة باحتياطي الفيدرالي المتشدد بشكل متزايد والتوترات الجيوسياسية المتزايدة في اضطراب السوق.

بدت الأسواق في طريقها لتكرار يوم الاثنين ، عندما عكست سوق الأسهم الأمريكية خسائرها الحادة وقطعت سلسلة خسائر استمرت أربعة أيام والتي شهدت هبوط مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنسبة 5.7٪.

قال روبرت بافليك ، كبير مديري المحفظة في داكوتا ويلث في فيرفيلد ، كونيتيكت: “عدم اليقين هو ما وراء كل ذلك.” البيع يولد المزيد من البيع ، وهو مدفوع من قبل الاحتياطي الفيدرالي والتضخم والتوترات الجيوسياسية “.

يجتمع أعضاء اللجنة الفيدرالية للأسواق المفتوحة يوم الثلاثاء في اجتماعهم الخاص بالسياسة النقدية لمدة يومين ، ويوم الأربعاء سيقوم المشاركون في السوق بفحص البيان في ختام الاجتماع ، جنبًا إلى جنب مع جلسة الأسئلة والأجوبة اللاحقة لرئيس مجلس الإدارة جيروم باول ، من أجل التوضيح بشأن الجدول الزمني للبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة الرئيسية لمكافحة التضخم.

وأضاف بافليك: “نأمل أن نحصل على توضيح يوم الأربعاء من مجلس الاحتياطي الفيدرالي ، على الرغم من أنني أعتقد أننا سننتهي بأسئلة أكثر من الإجابات حول المكان الذي من المحتمل أن يأخذ فيه الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في عام 2022”.

مؤشرات الأسهم الأمريكية

وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 94.28 نقطة أو 0.27٪ إلى 34270.22.

وخسر ستاندرد آند بورز 500 44.38 نقطة أو 1.01٪ إلى 4365.75 نقطة.

وتراجع ناسداك المجمع 244.15 نقطة أو 1.76٪ إلى 13610.98 نقطة.

تضيف التوترات الجيوسياسية إلى حالة عدم اليقين لدى المستثمرين ، حيث وضع حلف شمال الأطلسي قواته في حالة تأهب ووضعت الولايات المتحدة قواتها في حالة تأهب قصوى ردًا على زيادة القوات الروسية على طول الحدود الأوكرانية.

أدت هذه التوترات إلى ارتفاع أسعار النفط الخام وسط مخاوف من تقلص الإمدادات ، الأمر الذي أعطى بدوره لشركات الطاقة دفعة قوية.

كانت الطاقة أكبر الرابحين من بين 11 قطاعًا رئيسيًا في S&P 500 ، حيث عانت أسهم التكنولوجيا أكبر انخفاض بالنسبة المئوية.

إن موسم تقارير الربع الرابع على قدم وساق ، حيث أبلغت 79 شركة في S&P 500. ومن بين هؤلاء ، حقق 81٪ نتائج أفضل من المتوقع ، وفقًا لرفينيتيف.

يتوقع المحللون الآن نمو أرباح ستاندرد اند بورز 500الإجمالية بنسبة 24.1٪ للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر ، وفقًا لريفنتف.

بدأ موسم أرباح الربع الرابع بشكل متباين ، مع تركيز كل الأنظار الآن على أرباح شركة مايكروسوفت ذات رأس المال الضخم بعد إغلاق السوق اليوم الثلاثاء ، تليها آبل وتيسلا في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وهبط سهم جنرال إلكتريك 6.3 % بعد أن أعلنت المجموعة الصناعية ، متأثرة باضطرابات الإمدادات العالمية ، انخفاضا في الإيرادات الفصلية.

تقدمت IBM بنسبة 5.1٪ بعد أن تفوقت شركة تكنولوجيا المعلومات العملاقة على تقديرات وول ستريت ربع السنوية على قوة الأعمال السحابية والاستشارية.

تجاوزت شركة أمريكان إكسبريس تقديرات أرباح الربع الرابع ، مما أدى إلى ارتفاع أسهم شركة الائتمان الاستهلاكي بنسبة 7.8٪ ، بينما ارتفعت شركة جونسون آند جونسون بنسبة 2.5٪ بعد الإبلاغ عن توقعها قفزة تصل إلى 46٪ في مبيعات اللقاحات لعام 2022.