بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تقفز في ختام تعاملات الاثنين بعد تراجع المخاوف من «أوميكرون»

البيانات المبكرة بشأن متحور "أوميكرون" من جنوب أفريقيا تبدو مشجعة
أيمن عزام 8:12 ص, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21 8:12 ص, الثلاثاء, 7 ديسمبر 21

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أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداولات الإثنين على ارتفاع ملحوظ، مع تراجع نسبي للمخاوف بشأن مخاطر المتحور الجديد من فيروس “كوفيد-19” 
وقادت أسهم الشركات المرتبطة بإعادة فتح الاقتصادات المكاسب في “وول ستريت”، حيث صعد سهم “بوينج” بنحو 3.7%، كما زاد سهمي “جنرال إليكتريك” و”كاتربيلر” 3.5% و1.8% لكل منهما. 

 
وقال مستشار البيت الأبيض لتطورات الوباء “أنتوني فاوتشي” إن البيانات المبكرة بشأن متحور “أوميكرون” من جنوب أفريقيا تبدو مشجعة، في حين ذكرت مديرة مراكز مكافحة الأمراض “روشيل والينسكي” أن السلالة الجديدة تم اكتشافها في 15 ولاية أمريكية. 

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ويترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأسبوع المقبل، لرصد خطط البنك بشأن تسريع محتمل لخفض برنامج مشتريات الأصول. 

صعود الأسهم الأمريكية

 
وفي ختام الجلسة، صعد مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.9% أو 646 نقطة ليغلق عند 35.227 ألف نقطة. 

 
كما زاد “S&P 500” بنحو 1.2% أو 53 نقطة مسجلًا 4591 نقطة. 

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 وصعد “ناسداك” 0.9% أو 139 نقطة عند 15.225 ألف نقطة. 

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بقلم أيمن عزام

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