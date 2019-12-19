الأسهم الأمريكية تفتح مرتفعة بشكل طفيف بدعم من تحسن بيانات التوظيف

المستثمرون تجاهلوا إجراءات عزل ترامب الذي يستبعد عزله من منصبه

ارتفعت الأسهم الأمريكية ، الخميس، بشكل طفيف في بداية التعاملات، بعد أن أظهرت البيانات الواردة بشأن إعانات البطالة تحسن التوظيف.

وتجاهل المستثمرون إجراءات عزل الرئيس دونالد ترامب الذي يستبعد عزله من منصبه، حسب وكالة رويترز.

مؤشر داو جونز

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 39.03 نقطة أو 0.14% في جلسة الافتتاح عند 28,278.31 نقطة.

ستاندر أند بورز 500

وارتفع مؤشر ستاندر أند بورز 500 بنحو 1.18 نقطة أو بنسبة 0.04% ليصل إلى 3,192.32 نقطة.

ناسداك المركب

يأتي هذا بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 11.23 نقطة أو بنسبة 0.13% عند 8,838.97 نقطة في بداية التعاملات.

إعانات البطالة

وهبط عدد طلبات الحصول على إعانات البطالة نزولا من قمم الأسبوع الماضي التي كانت الأكبر منذ عامين، ويؤشر هذا على استدامة قوة سوق العمالة.

ساعات العمل

وأشارت البيانات الاقتصادية التي صدرت، اليوم الخميس، إلى بطء نشاط التصنيع في الولايات الأمريكية الوسطى المطلة على المحيط الأطلنطي.

وتلقت الشركات الصناعية عدد أكبر من الطلبات، وزادت المبيعات وارتفعت ساعات عمل الموظفين.

إنفاق رأس المال

وصدرت توقعات إيجابية بشأن إنفاق رأس المال خلال الأشهر الست القادمة، تقدم هذه التوقعات إشارات ترجح تعافي التصنيع.

يأتي هذا مدعوما بتهدئة التوترات بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين التي استمرت نحو 17 شهرا.

إبطاء نشاط التصنيع

وتسببت التوترات التجارية في الإضرار بثقة الأعمال، كما أدت إلى تقليص إنفاق رأس المال، وكان من شأن هذا إبطاء نشاط التصنيع على المستوى القومي.

بيونج

لكنه توجد مخاطر أخرى تهدد التصنيع الذي يشكل نسبة 11% من الاقتصاد الأمريكي، ومنها إعلان شركة بيونج، الإثنين الماضي، عن أنها ستعطل إنتاج طائراتها من طراز ماكس 737 ماكس الأكثر مبيعا في يناير القادم.

وذلك ضمن تداعيات سقوط أثنين من طائراتها ومن المرجح استمرار تضرر الشركة حتى عام 2020.

هبوط الناتج المحلي

ويرجح الاقتصاديون أن يؤدي وقف خط تجميع طائرات بيونج طراز ماكس 737 الذي يعد الأكبر خلال أكثر من 20 عاما إلى الإضرار بشدة بسلاسل إمدادات الشركة.

ومن المتوقع أن يهبط النمو في إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من 2020 بنحو نصف نقطة مئوية.