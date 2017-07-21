الأسهم الأمريكية تفتح على انخفاض

رويترزفتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض، اليوم الجمعة، مع تأثر ثقة المستثمرين بنتائج ضعيفة لشركة جنرال إلكتريك الصناعية العملاقة.وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 43.69 نقطة، بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 21568.09 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500، بمقدار 4.92 نقطة أو 0.19 بالمئة إلى 2468.53 نقطة، و

رويترز فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض، اليوم الجمعة، مع تأثر ثقة المستثمرين بنتائج ضعيفة لشركة جنرال إلكتريك الصناعية العملاقة. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 43.69 نقطة، بما يعادل 0.2 بالمئة إلى 21568.09 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500، بمقدار 4.92 نقطة أو 0.19 بالمئة إلى 2468.53 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 9.23 نقطة أو 0.14 بالمئة إلى 6380.77 نقطة.

