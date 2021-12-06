بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع الإثنين

فضل المستثمرون شراء أسهم البنوك والطاقة على أسهم التكنولوجيا
أيمن عزام 9:14 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21 9:14 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

صعدت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت عند الفتح اليوم الاثنين بعد تراجعها بشدة الأسبوع الماضي بفعل مخاوف ارتفاع التضخم وسلالة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون.


وفضل المستثمرون شراء أسهم البنوك والطاقة على أسهم التكنولوجيا، بحسب “رويترز” .


بدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 53.35 نقطة، أو 0.15 في المائة، إلى 34633.43 نقطة.

اقرأ أيضا  سامسونج تطور نظام تقييم العاملين وتتيح العمل من أى مكان


وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز القياسي 9.94 نقطة، أو 0.22 في المائة، إلى 4548.37 نقطة.

 وزاد المؤشر ناسداك المجمع 32.16 نقطة، أو 0.21 في المائة، إلى 15117.63 نقطة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أيمن عزام

ملف الكاتب أيمن عزام

اقرأ أيضاً

المؤشرات الأوروبية تغلق مرتفعة الاثنين بقيادة أسهم السفر والترفيه

أيمن عزام 8:20 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

أسهم التكنولوجيا الصينية تتراجع الاثنين بقيادة مجموعة «على بابا»

أيمن عزام 8:16 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

«هيرميس» تستثمر 1.6 مليار جنيه في الخدمات المالية غير المصرفية‎‎

منى عبدالباري 6:00 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

هيرميس: البورصة المصرية لا تعكس طفرة الاقتصاد

منى عبدالباري 5:52 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

هيرميس : البورصة المصرية تحتاج إلى طروحات ضخمة‎

منى عبدالباري 5:33 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21

أبرز أخبار البورصة المصرية اليوم الاثنين 6-12-2021

رجب عزالدين 5:32 م, الأثنين, 6 ديسمبر 21