الأسهم الأمريكية تفتح على ارتفاع الإثنين

صعدت المؤشرات الرئيسية للأسهم الأمريكية في بورصة وول ستريت عند الفتح اليوم الاثنين بعد تراجعها بشدة الأسبوع الماضي بفعل مخاوف ارتفاع التضخم وسلالة فيروس كورونا الجديدة أوميكرون.



وفضل المستثمرون شراء أسهم البنوك والطاقة على أسهم التكنولوجيا، بحسب “رويترز” .



بدأ المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 53.35 نقطة، أو 0.15 في المائة، إلى 34633.43 نقطة.



وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز القياسي 9.94 نقطة، أو 0.22 في المائة، إلى 4548.37 نقطة.

وزاد المؤشر ناسداك المجمع 32.16 نقطة، أو 0.21 في المائة، إلى 15117.63 نقطة.