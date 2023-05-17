الأسهم الأمريكية تغلق منخفضة بعد توقعات «هوم ديبوت» ومبيعات التجزئة الأمريكية

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية منخفضة خلال تعاملات أمس الثلاثاء بعد توقعات مخيبة للآمال من شركة هوم ديبوت وبيانات دون المتوقع لمبيعات التجزئة الأمريكية في شهر أبريل، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وأظهرت البيانات هبوط إنفاق المستهلكين في حين تأثرت المعنويات بعدم التيقن بشأن أسعار الفائدة والمفاوضات حول سقف الدين العام.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز منخفضا 26.39 نقطة، أو 0.64 %، إلى 4109.89 نقطة، وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 21.89 نقطة، أو 0.18 %، إلى 12343.05 نقطة، وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 335.01 نقطة، أو 1.00 %، إلى 33013.59 نقطة.