انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية في إغلاق جلسة تداول الخميس ، لتسجل أسوأ أداء شهري في عامين، مع تزايد الضغوط التضخمية واستمرار الأزمة الأوكرانية.

هبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.6% أو 550 نقطة ليسجل 34.678 ألف نقطة، لكنه ارتفع 2.3% في مارس. بينما سجل أسوأ أداء ربع سنوي له في عامين إذ تراجع 4.6% في الربع الأول.



كما انخفض مؤشر “ستاندرد آند بورز 500” الأوسع نطاقًا بنحو 1.6% أو 72 نقطة عند 4530 نقطة، فيما بلغت مكاسبه الشهرية 3.5%، لكن خسائره الفصلية بلغت 5%.



كما تراجع مؤشر “ناسداك” لشركات التكنولوجيا بنسبة 1.5% ما يعادل 222 نقطة تقريبًا ليسجل 14.220 ألف نقطة، ليحقق مكاسب شهرية بنحو 3.4%، بينما بلغت خسائره الفصلية 9.1%.

أما عن الأسهم الفردية، تعرضت أسهم شركات صناعة أشباه الموصلات والتقنيات إلى ضغوط قوية، في ظل مخاوف المحللين بشأن مستقبل الصناعة، ما أدى إلى خفض التصنيف الائتماني لبعض الشركات.



فيما تراجع سهم “إيه إم دي” بنسبة 8.3% وانخفض سهم “ديل” بنحو 7.6%.



كما أنهت أسهم شركات الطاقة جلسة اليوم على تراجع بعد إعلان الإدارة الأمريكية سحب المزيد من المخزون الاستراتيجي لمواجهة ارتفاع الأسعار.



كذلك انخفض سهما “شيفرون” و”إكسون موبيل” بنسبة 1.6% و1.4% على الترتيب.