الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة مع تفاقم الصراع بين إسرائيل

صعدت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت، في ختام تعاملات الاثنين، مع تفاقم الصراع بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية «حماس»، مما أدى إلى اضطراب الأسواق العالمية، ودفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن، في حين قفزت أسعار النفط الخام أكثر من 3.5%.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي بنحو 0.5 % أو 185 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بنحو 0.6 %. وصعد المؤشر ناسداك بنسبة 0.4%.

ويمكن أن يكون للتوترات الجيوسياسية المتزايدة الناجمة عن الصراع تداعيات على سوق الطاقة، حيث يتوقع بعض الخبراء «ارتفاعاً غير متوقع» في أسعار النفط.

يمكن أن يؤدي التوتر المتزايد أيضاً إلى تأجيج المزيد من التقلبات في السوق، مما جعل المتداولين قلقين بشأن التضخم المستمر، وارتفاع أسعار الفائدة.