الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة الخميس مع استمرار تقييم آفاق السياسة النقدية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة الخميس، مع استمرار تقييم آفاق السياسة النقدية في الولايات المتحدة.

وشهدت “وول ستريت” حالة من التقلبات القوية الخميس، حيث صعدت الأسهم بشكل قوي، قبل أن تتحول للهبوط لاحقًا، ثم تعاود الصعود قبل نهاية الجلسة.

أداء الأسهم الأمريكية

وتتصاعد توقعات المستثمرين بشأن قرب نهاية تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، بعد رفع معدلات الفائدة 25 نقطة أساس يوم الأربعاء.

وتشير توقعات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي إلى زيادة واحدة إضافية لمعدلات الفائدة هذا العام، مع البدء في خفضها بحلول العام المقبل.

وحققت أسهم التكنولوجيا مكاسب ملحوظة الخميس، حيث ارتفعت أسهم “مايكروسوفت” و”إنفيديا” و”آبل” بنحو 2% و2.7% و0.7% على الترتيب.

ومن جانبها، قالت وزيرة الخزانة الأمريكية “جانيت يلين” إن التدابير الحكومية الطارئة التي تستهدف السيطرة على تداعيات انهيار “سيليكون فالي” و”سيجنتشر” يمكن تكرارها في حال الحاجة إلى ذلك.

وفي نهاية الجلسة، صعد مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.2% أو 75 نقطة عند 32.105 ألف نقطة.

كما ارتفع “S&P 500” بنحو 0.3% أو 11 نقطة إلى 3948 نقطة، وزاد “ناسداك” بنسبة 1% ما يعادل 117 نقطة عند 11.787 ألف نقطة.

تقرير وكالة موديز

وصدر تقرير من وكالة موديز للتصنيف الائتماني يحذر من أن الاضطرابات المصرفية الأمريكية قد تكون “غير قابلة للاحتواء”.

على الرغم من الإجراءات السريعة التي يتخذها المنظمون وصانعو السياسات، إلا أن هناك خطرًا متزايدًا يتمثل في امتداد ضغوط النظام المصرفي إلى قطاعات أخرى والاقتصاد الأمريكي، “مما يؤدي إلى أضرار مالية واقتصادية أكبر مما توقعنا”، وفقًا لما قالته وكالة موديز انفستورز سيرفيس، إحدى أضخم 3 مؤسسات للتصنيف الائتماني.

وببساطة ، فإن الخطر يكمن في أن المسؤولين “لن يكونوا قادرين على تقليص الاضطرابات الحالية دون تداعيات طويلة الأمد ومن المحتمل أن تكون شديدة داخل القطاع المصرفي وخارجه”، كما كتب أتسي شيث، العضو المنتدب لاستراتيجية الائتمان في موديز. ومع ذلك، فإن وجهة النظر الأساسية للوكالة هي أن المسؤولين الأمريكيين “سينجحون على نطاق واسع”.

من بين الطرق الثلاث التي يمكن أن تنتشر بها مشكلات النظام المصرفي على نطاق أوسع ، من المحتمل أن تكون “الأكثر قوة” ، وفقًا لموديز هي: نفور المستثمرين والمتداولين من المخاطرة وقرار البنوك بالتراجع عن تقديم الائتمان. وقالت وكالة التصنيف إن مثل هذا السيناريو يمكن أن يؤدي إلى “تبلور المخاطر في جيوب متعددة في وقت واحد”.

كتب فريق موديز: “على مدار عام 2023، ومع استمرار الظروف المالية المشددة وتباطؤ النمو، ستواجه مجموعة من القطاعات والكيانات التي تواجه تحديات ائتمانية حالية مخاطر على ملفاتها الائتمانية”. البنوك ليست النوع الوحيد من اللاعبين المعرضين لصدمات أسعار الفائدة، و “سيركز تدقيق السوق على تلك الكيانات المعرضة لمخاطر مماثلة مثل البنوك المتعثرة”.