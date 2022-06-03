الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة الخميس بدعم من بيانات اقتصادية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بنهاية جلسة تداول الخميس، وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.3% أو ما يعادل 435 نقطة عند 33.248 ألف نقطة.

فيما صعد مؤشر “S&P 500” بنحو 1.8% أو ما يعادل 75 نقطة عند 4176 نقطة، كما زاد مؤشر “ناسداك” 2.7% أو ما يعادل 322 نقطة عند 12.316 ألف نقطة.

جاء ذلك بعد بيانات اقتصادية صادرة في الولايات المتحدة وتصريحات أعضاء الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع الفائدة الأمريكية.

واستطاعت الأسهم الأمريكية التعافي من الخسائر التي سجلتها في بداية الجلسة مع ترقب المستثمرين لصدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة يوم الجمعة، وسط توقعات بتراجع معدل البطالة إلى 3.5% وإضافة الاقتصاد 325 ألف وظيفة خلال مايو الماضي.

أما عن قرارات الفائدة الأمريكية المنتظرة، أكدت “لايل برينارد” نائب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، أنه من الصعب للغاية أن يتوقف البنك المركزي الأمريكي عن رفع الفائدة، حتى وإن كان ذلك بصورة مؤقتة، حال عدم هدوء الضغوط التضخمية وتباطؤ الطلب.

فيما أشارت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند “لوريتا ميستر”، أن البنك المركزي قد يواصل رفع الفائدة خلال الاجتماعين المقبلين بنحو 50 نقطة أساس، وسيحدد بعد ذلك وتيرة رفع الفائدة، لكنها حذرت من استمرار تقلبات الأسواق المالية مع اتجاه البنك لتعزيز تشديد السياسة النقدية.

وارتفعت أسهم شركات التكنولوجيا في نهاية التعاملات، إذ صعد سهم “ميتا” بنحو 5.4% بعد يوم واحد من إعلان “شيريل ساندبرج” التنحي عن منصب الرئيسة التنفيذية للعمليات، كما ارتفع سهما “زووم” و”إنفيديا” بنحو 4.3% و6.9% على الترتيب، وزاد سهم “تسلا” بحوالي 4.7%.