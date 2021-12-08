الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة الثلاثاء مع تبدد المخاوف من «أوميكرون»

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات اليوم الثلاثاء مع تبدد المخاوف من أوميكرون فضلا عن الترقب لصدور المزيد من البيانات الاقتصادية الهامة.



وأفاد المستشار الصحي الأمريكي السابق للبيت الأبيض “أنطوني فاوتشي” بأنه ربما تم المبالغة بشأن مخاطر متحور “أوميكرون” مشيرا إلى أن سلالة “دلتا” أكثر خطورة وانتشارا منه.

تبدد المخاوف من أوميكرون



وأشار “فاوتشي” إلى أن البيانات الأولية حول إصابات “أوميكرون” في جنوب إفريقيا تبدو باعثة على التفاؤل قائلا إن الأنباء بشأن أن عدد السلالة بها عدد كبير من الطفرات غير مؤكدة.



ومن جانبه، أكد مسؤول في “فايزر” بأن “أوميكرون” على ما يبدو أقل خطورة من “دلتا” لكنه أكثر انتشارا.



وفي سوق النفط، ارتفعت العقود الآجلة لخام “نايمكس” الأمريكي تسليم يناير بنسبة 3.7% أو ما يعادل 2.56 دولار وأغلق الخام عند 72.05 دولار للبرميل.



وارتفعت العقود الآجلة لخام “برنت” تسليم فبراير بنسبة 3.2% أو ما يعادل 2.36 دولار وأغلقت عند 75.44 دولار للبرميل.



وفي ختام الجلسة، قفز مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.4% (ما يعادل 492 نقطة) إلى 35719 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 35819 نقطة وأقل مستوى عند 35423 نقطة.



وصعد “إس أند بي 500” بنسبة 2.1% (ما يعادل 95 نقطة) إلى 4686 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 4694 نقطة وأقل مستوى عند 4631 نقطة.



وارتفع “ناسداك” بنسبة 3% (ما يعادل 461 نقطة) إلى 15687 نقطة، وبلغ أعلى مستوى عند 15720 نقطة وأقل مستوى عند 15507 نقاط.