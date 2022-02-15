بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة الثلاثاء مع انحسار التوتر بين روسيا وأوكرانيا

سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية لسوق الأسهم الأمريكية مكاسب قوية
أيمن عزام 1:01 ص, الأربعاء, 16 فبراير 22 1:01 ص, الأربعاء, 16 فبراير 22

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حققت الأسهم الأمريكية مكاسب كبرى يوم الثلاثاء، إذ دفعت علامات على انحسار التوتر على الحدود بين روسيا وأوكرانيا المستثمرين إلى شراء الأسهم.

وسجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية لسوق الأسهم الأمريكية مكاسب قوية وقدمت أسهم شركات التكنولوجيا أكبر الدعم ووضعت المؤشر ناسداك في المقدمة.

وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي مرتفعا 69.30 نقطة، أو 1.57%، إلى 4470.97 نقطة في حين قفز المؤشر ناسداك المجمع 346.57 نقطة، أو 2.51%، لينهي الجلسة عند 14137.49 نقطة.

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وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 421.15 نقطة، أو 1.22%، ليغلق عند 34987.32 نقطة.

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بقلم أيمن عزام

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