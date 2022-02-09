الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة الثلاثاء بقيادة «أبل» و«مايكروسوفت»

صعد عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسي لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2019

أغلقت الأسهم الأمريكية مرتفعة يوم الثلاثاء مدفوعة بأسهم شركتي أبل ومايكروسوفت، في حين أدت قفزة في سندات الخزانة إلى ارتفاع أسهم البنوك قبل بيانات رئيسية بشأن التضخم هذا الأسبوع.

صعود الأسهم الأمريكية

وحقق المؤشران القياسيان ستاندرد آند بورز 500 وناسداك ارتفاعا في الجزء الأخير من الجلسة، بعد تكبدهما خسائر في البداية، بدعم من ارتفاع أسهم شركات التكنولوجيا الكبيرة ومن بينها تسلا وأمازون.

وارتفع ستاندرد آند بورز 500 للبنوك مع صعود عائد سندات الخزانة الأمريكية القياسي لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2019 على خلفية التوقعات المتزايدة بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي سيبدأ في تشديد السياسة النقدية.

وارتفعت أسهم بنك أوف أمريكا وجيه.بي مورجان تشيس آند كو وويلز فارجو أكثر من واحد بالمئة.

وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي مرتفعا 37.36 نقطة أو 0.84 في المئة ليغلق عند 4521.23 نقطة.

وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 178.79 نقطة أو 1.28 في المئة إلى 14194.46 نقطة.

وزاد المؤشر داو جونز الصناعي 374.29 نقطة أو 1.05 في المئة إلى 35465.42 نقطة