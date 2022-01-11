الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة الثلاثاء بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي

ارتفعت أسهم كل من “آبل” و”ميتا” المالكة لـ”فيسبوك” بنسبة 1.7% و1.9% على الترتيب

شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعًا عند إغلاق جلسة تداول الثلاثاء، بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي بشأن رفع الفائدة والضغوط التضخمية.

وأشارت مؤشرات “وول ستريت” إلى تعافي أسهم التكنولوجيا اليوم، بعد الخسائر القوية التي حققتها على مدار الجلسات الماضية.

تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي

وعزز من ارتفاع الأسهم الأمريكية تصريحات رئيس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” أمام اللجنة المصرفية في مجلس الشيوخ، حيث أشار إلى أنه من المتوقع أن تساعد عودة سلاسل التوريد لطبيعتها في الحد من الضغوط التضخمية خلال العام الجاري.

ودفعت تلك التصريحات عوائد سندات الخزانة الأمريكية للابتعاد عن المستويات المرتفعة التي سجلتها أمس، إذ وصل عائد السندات لآجل 10 سنوات إلى 1.74% اليوم، بعدما سجل 1.8% أمس.

كما زادت مكاسب شركات التكنولوجيا عند الإغلاق، وارتفعت أسهم كل من “آبل” و”ميتا” المالكة لـ”فيسبوك” بنسبة 1.7% و1.9% على الترتيب، فيما سجل سهم “أمازون” و”إنفيديا” ارتفاعًا بنحو 2.4% و1.5% على الترتيب.

ودعم ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 3% اليوم من صعود أسهم شركات الطاقة، حيث قفز سهم “إكسون موبيل” بنسبة 4.2% عند 71.35 دولار.

وعن مستجدات “كورونا”، أظهرت بيانات جامعة “جونز هوبكنز” تجاوز الإصابات اليومية الجديدة في الولايات المتحدة 1.4 مليون إصابة أمس، بما يمثل المعدل الأعلى المسجل في أي دولة.

وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.5% أو ما يعادل 183 نقطة ليسجل 36.252 ألف نقطة.

و زاد مؤشر “S&P 500” بنسبة 0.9% أو 43 نقطة تقريبًا ليصل إلى 4713 نقطة.

و سجل “ناسداك” صعودًا بنحو 1.4% أو ما يعادل 211 نقطة عند 15.153 ألف نقطة.

وبخصوص سوق النفط، سجل سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس ارتفاعًا بنسبة 3.5% أو 2.85 دولار ليسجل 83.72 دولار للبرميل عند التسوية.

كما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم شهر فبراير بنسبة 3.8% أو 2.99 دولار عند 81.22 دولار للبرميل. وعن تحركات الذهب، شهدت العقود الآجلة للمعدن النفيس تسليم شهر فبراير ارتفاعًا بنسبة 1.1% أو ما يعادل 19.70 دولار عند 1818.50 دولار للأوقية عند التسوية.