الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة الإثنين بدعم من القطاع التكنولوجي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الإثنين مدعومة بالقطاع التكنولوجي وسط تجاهل من المستثمرين لبيانات صينية ضعيفة.
أداء الأسهم الأمريكية
ارتفع الإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 3.8% في يوليو دون توقعات بارتفاع نسبته 4.3%، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 2.7% فيما توقع المحللون ارتفاعها بنسبة 5%.
كما قرر البنك المركزي في الصين خفض معدل الإقراض الرئيسي في خطوة غير متوقعة.
يأتي ذلك مع استمرار تقييم الأسواق لمعدل التضخم عقب صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين في أمريكا والتي أظهرت تباطؤاً في نمو الضغوط التضخمية خلال يوليو الماضي الأمر الذي ربما يدفع الفيدرالي لإعادة النظر بشأن السياسة النقدية.
وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.4% (ما يعادل 151 نقطة) إلى 33912 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 33954 نقطة وأقل مستوى عند 33582 نقطة.
كما رفع “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4% (ما يعادل 17 نقطة) إلى 4297 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4301 نقطة وأقل مستوى عند 4257 نقطة.
وصعد مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.6% (ما يعادل 181 نقطة) إلى 13128 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 13146 نقطة وأقل مستوى عند 12993 نقطة.