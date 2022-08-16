الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة الإثنين بدعم من القطاع التكنولوجي

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تداولات الإثنين مدعومة بالقطاع ‏التكنولوجي وسط تجاهل من المستثمرين لبيانات صينية ضعيفة.‏

أداء الأسهم الأمريكية

ارتفع الإنتاج الصناعي في الصين بنسبة 3.8% في يوليو دون توقعات ‏بارتفاع نسبته 4.3%، في حين ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة 2.7% فيما توقع ‏المحللون ارتفاعها بنسبة 5%.‏

كما قرر البنك المركزي في الصين خفض معدل الإقراض الرئيسي في خطوة غير ‏متوقعة.‏

يأتي ذلك مع استمرار تقييم الأسواق لمعدل التضخم عقب صدور بيانات مؤشر ‏أسعار المستهلكين في أمريكا والتي أظهرت تباطؤاً في نمو الضغوط التضخمية ‏خلال يوليو الماضي الأمر الذي ربما يدفع الفيدرالي لإعادة النظر بشأن ‏السياسة النقدية.‏

وفي ختام الجلسة، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.4% (ما يعادل ‏‏151 نقطة) إلى 33912 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 33954 نقطة وأقل ‏مستوى عند 33582 نقطة.‏

كما رفع “إس أند بي 500” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4% (ما يعادل 17 نقطة) إلى ‏‏4297 نقطة، وسجل أعلى مستوى عند 4301 نقطة وأقل مستوى عند 4257 ‏نقطة.‏

وصعد مؤشر “ناسداك” بنسبة 0.6% (ما يعادل 181 نقطة) إلى 13128 نقطة، ‏وسجل أعلى مستوى عند 13146 نقطة وأقل مستوى عند 12993 نقطة.‏