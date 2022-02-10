بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة الأربعاء بدعم من الطاقة والتكنولوجيا

التوقعات تشير إلى أن الفيدرالي ربما يسرع من وتيرة رفع الفائدة
أيمن عزام 8:13 ص, الخميس, 10 فبراير 22 8:13 ص, الخميس, 10 فبراير 22

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ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تداولات الأربعاء بدعم من قطاعي الطاقة والتكنولوجيا، وعززت “وول ستريت” مكاسبها في ظل ترقب بيانات التضخم.

وسوف تصدر اليوم الخميس قراءة مؤشر أسعار المستهلكين عن يناير الماضي مع توقعات باستمرار الضغوط التضخمية المتصاعدة في الولايات المتحدة.

صعود الأسهم الأمريكية

ويذكرأن التوقعات تشير إلى أن الفيدرالي ربما يسرع من وتيرة رفع الفائدة لمواجهة وكبح صعود معدل التضخم.

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وبلغ العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات عند مستوى 1.93% بعد أن سجل أمس أعلى مستوياته منذ عام 2019 عند 1.97%.

وتوقع الخبير الاقتصادي “محمد العريان” في حديث لـ”سي إن بي سي” تعرض سوق الأسهم الأمريكية لمزيد من التقلبات مما يشكل بعض الفرصة لاقتناص الصفقات من بعض المستثمرين.

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وفي ختام التداولات، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.8% إلى 35768 نقطة.

 ارتفع مؤشر “ستاندردز 500”  الأوسع نطاقاً بنسبة 1.4% إلى 4587 نقطة، فيما ارتفع “ناسداك” بنسبة 2.1% إلى 14490 نقطة.

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بقلم أيمن عزام

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