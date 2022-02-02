الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة الأربعاء بقيادة شركات التكنولوجيا

اختتمت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة الأربعاء على ارتفاع، بفضل المكاسب القوية لأسهم شركات التكنولوجيا مع متابعة نتائج أعمال الشركات.

حققت مؤشرات “وول ستريت” الصعود اليومي الرابع على التوالي، مع تركيز المستثمرين على نتائج أعمال الشركات وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية .

وانخفض العائد على سندات لآجل 10 سنوات إلى 1.75%، كما انخفض العائد على السندات لآجل 30 عامًا إلى 2.07%، في أعقاب البيانات الاقتصادية السلبية في الولايات المتحدة بشأن فقدان القطاع الخاص للوظائف على عكس التوقعات.

ويترقب المستثمرون الخميس المزيد من البيانات الأمريكية المهمة، يتصدرها بيانات القطاع الخدمي خلال يناير الماضي وطلبات إعانة البطالة الأمريكية، بالإضافة إلى تقرير الوظائف الشهري يوم الجمعة المقبل.

صعود الأسهم الأمريكية

وعن تحركات الأسهم الفردية، ارتفع سهم “ألفابت” المالكة لشركة “جوجل” بنسبة 7.5%، بعدما حققت أرباحًا وإيرادات أفضل من التوقعات خلال الربع الرابع من العام الماضي، كما أعلنت موافقة مجلس الإدارة على تجزئة السهم على أساس عشرين إلى واحد، فيما ارتفع سهم “ميتا” 1.2% مع ترقب نتائج الشركة بعد الإغلاق.

بالمقابل، هبط سهم “باي بال” بنسبة 24.6% بعد إصدار الشركة لتوقعات مخيبة للآمال للربع الحالي بسبب تسارع التضخم، كما انخفض سهم “ستاربكس” بنسبة 1% بعد إعلان الشركة تسجيل أرباح أقل من المتوقع خلال الربع الأخير من 2021، كما خفضت توقعات الأرباح خلال العام المالي 2022.

وسجل مؤشر “داو جونز” الصناعي ارتفاعًا بنسبة 0.6% أو ما يعادل 224 نقطة عند 35.629 ألف نقطة.

كما صعد مؤشر “S&P 500” بنسبة 0.9% أو 43 نقطة تقريبًا ليصل إلى 4589 نقطة، فيما زاد “ناسداك” بنسبة 0.5% أو ما يعادل 71 نقطة عند 14.417 ألف نقطة.