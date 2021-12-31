بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تغلق متراجعة الخميس مع ترقب تطورات الوباء

أظهرت البيانات تسجيل الإصابات العالمية بفيروس "كورونا" رقمًا قياسيًّا جديدًا الأربعاء
أيمن عزام 11:39 ص, الجمعة, 31 ديسمبر 21 11:39 ص, الجمعة, 31 ديسمبر 21

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تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية من مستوياتها القياسية في ختام جلسة الخميس، مع اقتراب نهاية العام الحالي ووسط استمرار ترقب تطورات الوباء .

وتضررت “وول ستريت” من توصية مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها للأمريكيين بعدم السفر عبر السفن السياحية بصرف النظر عن حالة التطعيم ضد “كوفيد- 19″، ما هبط بأسهم القطاع بقيادة “كرنفال” و”نرويجين كروز لاين” بنحو 1.3% و2.6% على الترتيب.

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ترقب تطورات الوباء

وكانت بيانات جامعة “جونز هوبكنز” قد أظهرت تسجيل الإصابات العالمية بفيروس “كورونا” رقمًا قياسيًّا جديدًا، الأربعاء، إذ سجلت نحو 1.7 مليون إصابة، متجاوزة حاجز المليون لليوم الثالث على التوالي.

كما هبط سهم “بيوجين” بأكثر من 7%، اليوم، بعد نفي شركة سامسونج تقارير كانت قد أشارت إلى وجود محادثات لشراء الشركة الكورية الجنوبية لمؤسسة الأدوية الأمريكية.

ولا تزال مؤشرات الأسهم الأمريكية تتجه لتسجيل مكاسب سنوية قوية، حيث يتجه “داو جونز” للصعود 27%، هذا العام، مع ارتفاع “إس آند بي 500” بنحو 19%.

وهبط مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.2% أو 90 نقطة ليغلق عند 36.398 ألف نقطة، لينهي سلسلة مكاسب استمرت 6 أيام متتالية وبعد تسجيله إغلاقًا قياسيًّا بالأمس.

كما انخفض “S&P 500” بنحو 0.3% أو 14 نقطة عند 4778 نقطة، وتراجع “ناسداك” بنسبة 0.2% ما يعادل 24 نقطة مسجلًا 15.741 ألف نقطة.

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بقلم أيمن عزام

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