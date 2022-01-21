الأسهم الأمريكية تغلق متراجعة الخميس مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة

تخلت مؤشرات "وول ستريت" عن مكاسبها القوية المسجلة في وقت سابق من الجلسة

تحولت مؤشرات الأسهم الأمريكية للانخفاض عند إغلاق جلسة تداول الخميس، مع متابعة نتائج أعمال الشركات وارتفاع عوائد سندات الخزانة.

تخلّت مؤشرات “وول ستريت” عن مكاسبها القوية المسجلة في وقت سابق من الجلسة، مع استمرار ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، في إطار التوقعات المتزايدة برفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدل الفائدة بقوة، هذا العام.

الأسهم الأمريكية تتراجع

وسجل العائد على سندات الخزانة لأجل عامين ارتفاعًا إلى 1.05% اليوم، فيما سجل العائد على السندات لأجل 10 سنوات 1.84%.



وطالت الخسائر أسهم شركات الطيران، بعدما أظهرت توقعات “أمريكان إيرلاينز” و”يونايتد إيرلاينز” تراجع الإيرادات خلال الربع الحالي بنسبة تتجاوز 20%، مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، لتتراجع أسهم الشركتين 3.2% و3.4% على الترتيب.



وفقدت معظم أسهم التكنولوجيا المكاسب التي حققتها في مستهلّ الجلسة، إذ تراجع سهم كل من “آبل” و”ألفابيت” بنسبتي 1% و1.3% على الترتيب، فيما انخفض سهم “نتفليكس” بنحو 1.5% مع ترقب الأسواق لإعلان نتائج أعمال الشركة بعد انتهاء التداولات.



وسجل مؤشر “داو جونز” الصناعي انخفاضًا بنسبة 0.9% أو ما يعادل 313 نقطة تقريبًا عند 34.715 ألف نقطة.

وهبط مؤشر “S&P 500” بنسبة 1.1% أو 50 نقطة ليصل إلى 4482 نقطة.



وكان “ناسداك”، الذي يضم أكبر الشركات التكنولوجية، الأكثر تراجعًا بنحو 1.3% أو 186 نقطة عند 14.154 ألف نقطة، متخليًا عن مكاسبه التي تجاوزت 2% خلال الجلسة.