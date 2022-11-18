الأسهم الأمريكية تغلق على تراجع بعد تصريحات الاحتياطي الفيدرالي

هبط مؤشر ” ستاندرد آند بورز 500″ عند الإغلاق خلال جلسة تداولات أمس الخميس حيث أدت تصريحات متشددة من أحد مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي –البنك المركزي الأمريكي- وبيانات بشأن سوق العمل إلى قلق بعض المستثمرين من زيادات أكبر في أسعار الفائدة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقال عضو مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيمس بولارد إن البنك المركزي بحاجة إلى الاستمرار في رفع أسعار الفائدة نظرا لأن تشديد سياسته حتى الآن “لم يكن له سوى تأثير محدود على التضخم الملحوظ”.

وبحسب البيانات الأولية، انخفض المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 11.01 نقطة أو 0.26 % ليغلق عند 3947.78 نقطة، وخسر المؤشر ناسداك المجمع 38.23 نقطة أو 0.34 % ليهبط إلى 11145.43 نقطة. وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 2.18 نقطة أو 0.02 % إلى 33556.09 نقطة.