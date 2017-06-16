الأسهم الأمريكية تغلق على تباين في تعاملات الجمعة 16 يونيو

وكالات:أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية، الجمعة، على تباين.وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول مرتفعًا 38. 24 نقطة، أو 11. 0%، ليصل إلى 28. 21384 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 69. 0 نقطة، أو 03. 0%، ليصل إلى 15. 2433 نقطة.وخسر مؤشر ناس

وكالات: أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية، الجمعة، على تباين. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول مرتفعًا 38. 24 نقطة، أو 11. 0%، ليصل إلى 28. 21384 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 69. 0 نقطة، أو 03. 0%، ليصل إلى 15. 2433 نقطة. وخسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 74. 13 نقطة، أو 22. 0%، ليصل إلى 76. 6151 نقطة.