الأسهم الأمريكية تغلق على تباين في تعاملات الجمعة 16 يونيو

وكالات: أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية، الجمعة، على تباين. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول مرتفعًا 38. 24 نقطة، أو 11. 0%، ليصل إلى 28. 21384 نقطة. وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 69. 0 نقطة، أو 03. 0%، ليصل إلى 15. 2433 نقطة. وخسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 74. 13 نقطة، أو 22. 0%، ليصل إلى 76. 6151 نقطة.
أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية، الجمعة، على تباين.
وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول مرتفعًا 38. 24 نقطة، أو 11. 0%، ليصل إلى 28. 21384 نقطة.
وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 69. 0 نقطة، أو 03. 0%، ليصل إلى 15. 2433 نقطة.
وخسر مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 74. 13 نقطة، أو 22. 0%، ليصل إلى 76. 6151 نقطة.