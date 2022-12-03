الأسهم الأمريكية تغلق على انخفاض طفيف بعد تقرير الوظائف

اختتم المؤشر “ستاندرد آند بورز 500” على انخفاض طفيف، إذ غذى تقرير الوظائف لشهر نوفمبر المنصرم التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سيحافظ على مساره لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.

وأظهر تقرير الوظائف الصادر عن وزارة العمل الأمريكية ارتفاع عدد الوظائف غير الزراعية 263 ألفًا، متجاوزة توقعات بارتفاعها 200 ألف، وتسارع نمو الأجور حتى مع تزايد مخاوف الركود.

وظل معدل البطالة في الولايات المتحدة دون تغيير كما هو متوقع عند 3.7 %.

وكان المستثمرون يبحثون عن علامات على ضعف سوق العمل، خاصة الأجور، كدليل على تراجع التضخم بوتيرة أسرع، الأمر الذي سيمكن مجلس الاحتياطي الاتحادي من إبطاء دورة رفع أسعار الفائدة الحالية وإيقافها في نهاية المطاف.

وارتفعت الأسهم في وقت سابق من الأسبوع بعد تصريحات رئيس المركزي الأمريكي جيروم باول بشأن تقليص رفع أسعار الفائدة في وقت مبكر من ديسمبر.

وبحسب البيانات الأولية، نزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 5.17 نقطة أو 0.13% ليغلق عند 4071.40 نقطة، فيما خسر مؤشر ناسداك المجمع 20.76 نقطة أو 0.18 % إلى 11461.69 نقطة.

وكان المؤشر داو جونز الصناعي أحسن حظا من سابقيه، إذ ارتفع 26.73 نقطة أو 0.08 % إلى 34421.74 نقطة.