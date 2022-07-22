الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع بدعم من أرباح تسلا القوية

أغلقت بورصة “وول ستريت” على ارتفاع أمس الخميس إذ فاقت النتائج الفصلية لشركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية التوقعات مما ساعد على تعويض خسائر طفيفة في أسهم شركات الاتصالات والطاقة، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وارتفعت أسهم شركة تسلا بينما تراجعت أسهم شركة “إيه.تي آند تي” للاتصالات مما أدى إلى انخفاض أسهم الاتصالات بعد أن خفضت شركة الاتصالات اللاسلكية توقعاتها للتدفق النقدي قائلة إن بعض المشتركين يؤجلون سداد الفواتير، وتراجعت أسهم شركات الطاقة على خلفية ضعف أسعار النفط الخام.

واستفادت تسلا من ارتفاع أسعار سيارتها في تحقيق أرباح مما أدى إلى موازنة تحديات الإنتاج.

وأكدت التقارير الواردة من تسلا وعملاق البث نيتفليكس ارتفاع أسهم شركات النمو العملاقة التي تعرضت لضغط من ارتفاع أسعار الفائدة.

وبحسب بيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي مرتفعا 39.39 نقطة، أو 0.99 % ، إلى 3999.29 نقطة في حين صعد المؤشر ناسداك المجمع 162.94 نقطة، أو 1.35 %، إلى 12060.59 نقطة.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 165.79 نقطة، أو 0.52 %، إلى 32036.84 نقطة.