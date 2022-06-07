الأسهم الأمريكية تغلق تعاملات الاثنين مرتفعة وصعود سهم أمازون

أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداولات الإثنين على ارتفاع، مع محاولات التعافي من خسائر الأسبوع الماضي وقبل صدور بيانات اقتصادية هامة.

ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بشكل طفيف بلغ 0.05% أو ما يعادل 16 نقطة ليصل إلى 32.915 ألف نقطة، مقلصًا مكاسبه التي تجاوزت 300 نقطة في وقت سابق من الجلسة.

كما زاد مؤشر “S&P 500” بنسبة 0.3% أو 13 نقطة تقريبًا مسجلًا 4121 نقطة، وارتفع “ناسداك” بحوالي 0.4% ما يعادل 48 نقطة عند 12.061 ألف نقطة.

وعانت “وول ستريت” من أداء متذبذب بشكل ملحوظ الأثنين، مع ارتفاع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات أعلى 3%، وسط ترقب صدور بيانات تضخم أسعار المستهلكين يوم الجمعة المقبل.

واستفاد سوق الأسهم من تخفيف السلطات الصينية للقيود المرتبطة بجائحة “كوفيد-19″، بالإضافة إلى تقرير صحيفة “وول ستريت جورنال” بشأن إنهاء التحقيقات في “ديدي جلوبال” ضمن التضييق على شركات التكنولوجيا، ما صعد بالسهم بأكثر من 24% عند الإغلاق.

كما صعد سهم “أمازون” بنسبة 2% بعد دخول قرار تقسيم السهم على أساس 20 إلى 1 حيز التنفيذ قبل بداية جلسة الأثنين.