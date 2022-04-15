بورصة وشركات

الأسهم الأمريكية تغلق الخميس منخفضة وسط صعود عوائد السندات

أدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى الضغط على أسهم النمو
أيمن عزام 11:09 ص, الجمعة, 15 أبريل 22 11:09 ص, الجمعة, 15 أبريل 22

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أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية على انخفاض الخميس، في نهاية أسبوع أقصر بسبب عطلة الجمعة العظيمة، إذ استأنفت عوائد السندات مسيرتها الصعودية.

وأدى ارتفاع عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات إلى الضغط على أسهم النمو، مما أثر سلبا على مؤشري ستاندرد اند بورز وناسداك، في حين سجل مؤشر داو جونز خسارة متواضعة.

وبحسب البيانات الأولية، فقد المؤشر ستاندرد اند بورز 54.38 نقطة أو 1.22 في المئة ليغلق عند 4392.21 نقطة.

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و خسر المؤشر ناسداك المجمع 293.67 نقطة أو 2.15 في المئة إلى 13349.92 نقطة.

ولم يكن المؤشر داو جونز الصناعي بأحسن حظا من سابقيه، إذ انخفض هو الآخر 109.83 نقطة أو 0.32 في المئة إلى 34454.76 نقطة.

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بقلم أيمن عزام

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