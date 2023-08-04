الأسهم الأمريكية تغلق الخميس مستقرة وسط ارتفاع عوائد سندات الخزانة

استقرت الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات الخميس بعد جلسة تداول متذبذبة، وسط تقييم المستثمرين ارتفاع آخر في عوائد سندات الخزانة وبعد صدور أحدث زمرة من البيانات الاقتصادية وأرباح الشركات.

وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 11.5 نقطة، بما يعادل 0.25%، إلى 4,501.89 نقطة.

ارتفاع عوائد سندات الخزانة

وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنحو 66.63 نقطة، أو 0.19 % إلى 35,215.89 نقطة، وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنحو 11.77 نقطة، بما يعادل 0.08 %، إلى 13,985.21 نقطة.

ارتفعت عوائد سندات الخزانة، حيث واصلت «وول ستريت» تقييم تداعيات خفض وكالة التصنيف الائتماني فيتش للائتمان الأمريكي.

وقفز العائد على العائد القياسي لأجل 10 سنوات إلى 4.17%، الخميس.

وتراجعت أسهم «باي بال» وكوالكوم 10.72% و 9.86% على التوالي، بعد أرباح مخيبة للآمال.

وارتفعت أسهم شركة «مودرنا» 3.18%، بعد أن رفعت الشركة توقعات مبيعاتها من لقاح «كوفيد» في الخريف.

وارتفعت طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا بمقدار 6 آلاف طلب من 221 ألفاً إلى 227 ألفاً في الأسبوع المنتهي في 29 يوليو، بحسب تقرير وزارة العمل الأمريكية.

وبحسب التقرير، كان المتوسط المتحرك لأربعة أسابيع 228.250 ، بانخفاض قدره 5500 عن المتوسط غير المنقح للأسبوع السابق البالغ 233.750.