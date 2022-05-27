الأسهم الأمريكية تغلق الخميس مرتفعة وسط تقييم الأعمال الفصلية للشركات

أغلقت مؤشرات الأسهم الأمريكية جلسة تداول الخميس على ارتفاع، إذ يسعى المستثمرون إلى تقييم نتائج الأعمال الفصلية للشركات والبيانات الاقتصادية.

وسجل مؤشر “داو جونز” الصناعي ارتفاعًا بنسبة 1.6% أو ما يعادل 517 نقطة تقريبًا عند 32.637 ألف نقطة، ليسجل الارتفاع اليومي الخامس على التوالي.

كما زاد مؤشر “S&P 500” بنحو 2% أو ما يعادل 79 نقطة عند 4057 نقطة، فيما صعد مؤشر “ناسداك” بنسبة 2.7% أو ما يعادل 306 نقاط عند 11.740 ألف نقطة.

وتواصل الأسهم الأمريكية الارتفاع بعد المكاسب التي سجلتها خلال جلسة الأربعاء، بعدما تكبدت خسائر قوية في بداية الأسبوع وسط مخاوف حول ركود الاقتصاد الأمريكي مع استمرار ارتفاع معدل التضخم وتباطؤ النمو.

وأظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الصادر الأربعاء، أن البنك المركزي على استعداد لاتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم الاقتصاد الأمريكي، فيما أيد أعضاء البنك رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس خلال اجتماعي يونيو ويوليو للسيطرة على التضخم.

وفي سياق منفصل، عادت المخاوف الجيوسياسية للسيطرة على الأسواق، بعد أن صرح وزير الخارجية الأمريكي في مؤتمر صحفي في جامعة جورج واشنطن، أن بلاده تعتبر الصين بمثابة تهديد طويل الأجل للاستقرار العالمي، على عكس روسيا التي تمثل تهديدًا حاليًا وفوريًا.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع سهم شركة التجزئة “ماسيز” بنسبة 19.3%، بعدما رفعت توقعاتها للأرباح خلال العام الجاري، كما صعد سهم “إنفيديا” بنحو 5.2%، مدعومًا من تجاوز إيرادات وأرباح شركة صناعة الرقائق للتوقعات خلال الربع الأول.