الأسهم الأمريكية تغلق الخميس مرتفعة وسط انتعاش مبيعات التجزئة

أغلقت الأسهم الأمريكية الخميس مرتفعة، إذ صعد مؤشر داو جونز الصناعي بينما تراجعت سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى ما دون 4٪ وأعطت الزيادة المفاجئة في مبيعات التجزئة المستثمرين مزيدًا من الثقة في أن عام 2024 سيجلب هبوطًا اقتصاديًا ناعمًا.

وأغلق مؤشر داو جونز المكون من 30 سهمًا عند مستوى قياسي مرتفع، منهيًا اليوم مرتفعًا 158 نقطة، أو 0.43%، عند 37248.35.

انتعاش مبيعات التجزئة

وفي يوم الأربعاء، سجل مؤشر داو جونز أول إغلاق له على الإطلاق فوق 37000. صعد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الخميس بنسبة 0.26% لينهي اليوم عند 4719.55، بينما ارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.19% إلى 14761.56.

انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أقل من 4٪ للمرة الأولى منذ أغسطس، حيث راهن المتداولون على تخفيضات أسعار الفائدة لعام 2034.

ويأتي التحرك نحو الانخفاض في أسعار الفائدة في أعقاب قفزة مؤشر داو جونز بأكثر من 1٪ يوم الأربعاء ليصل إلى مستوى قياسي فوق 37000 نقطة. بعد أن أشارت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية إلى أنها قد تخفض أسعار الفائدة ثلاث مرات في العام المقبل.

وكتب مايكل جابن، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في بنك أوف أمريكا، يوم الأربعاء: “لقد قدم بنك الاحتياطي الفيدرالي المحور الحذر الذي توقعناه قبل اجتماع ديسمبر”.

وتابع:”على الرغم من أننا لم نتوقع أن ينتقل بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى انحياز صريح للتيسير، إلا أننا توقعنا أن ينتقل إلى وظيفة رد فعل أكثر توازناً، وفي هذه الحالة، نعتقد أنه فعل ذلك بالضبط.”

ارتفعت أسهم الطاقة الشمسية مع انخفاض العائدات. ارتفع مؤشر انفيسكو سولار بأكثر من 8.1%، مع ارتفاع أسهم شركة صنرن وإنفيز بنسبة 20% و12% على التوالي.

وارتفعت أسهم موديرنا بنسبة 9.3% بعد أن أظهرت بيانات التجربة أن لقاحها التجريبي للسرطان يقلل من خطر الوفاة أو تكرار المرض عند استخدامه جنبًا إلى جنب مع عقار كيترودا من شركة ميرك.

يمكن أن ينضم مؤشر ستاندرد آند بورز قريبًا إلى مؤشر داو جونز في منطقة قياسية، حيث أن المؤشر على بعد أقل من 1.6٪ من الوصول إلى إغلاقه القياسي في يناير من عام 2022.