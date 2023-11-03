الأسهم الأمريكية تغلق الخميس مرتفعة وسط زيادة طلبات إعانة البطالة

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية، في ختام جلسة الخميس، مع تقييم بيانات أظهرت زيادة طلبات إعانة البطالة، مسجلة أعلى مستوياتها في سبعة أسابيع عند 217 ألفًا، خلال الأسبوع المنتهي في الثامن والعشرين من أكتوبر، قبل يوم واحد من صدور تقرير الوظائف الشهري.

زيادة طلبات إعانة البطالة

وارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 1.7% أو 564 نقطة إلى 33839 نقطة، بدعم زيادة أسهم شركات “نايكي” و”شيفرون” و”كاتربيلر” بنسبة 4.15% و3.3% و3.2% على التوالي، ليحقق المؤشر أفضل أداء منذ الثاني من يونيو.

كما ارتفع مؤشر “S&P 500” بنحو 1.9% بما يعادل 79 نقطة عند 4317 نقطة، كما صعد مؤشر “ناسداك” بنحو 1.8% بما يعادل 232 نقطة عند 13294 نقطة.