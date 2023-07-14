الأسهم الأمريكية تغلق الخميس مرتفعة وسط تقييم بيانات اقتصادية

ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية جلسة الخميس، مع تقييم بيانات اقتصادية عكست تباطؤ الضغوط التضخمية واستمرار قوة سوق العمل.

وصعد مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.15% أو 47 نقطة إلى 34395 نقطة.

تقييم بيانات اقتصادية

كما ارتفع “S&P 500” بنحو 0.85% ما يعادل 37 نقطة عند 4510 نقطة، وسجل مؤشر “ناسداك” زيادة بنحو 1.6% أو 219 نقطة عند 14138 نقطة، وهو أعلى مستوى إغلاق لهما منذ الخامس من أبريل عام 2022.

تراجعت طلبات إعانة البطالة الأسبوع الماضي بخلاف التوقعات التي رجحت زيادتها، ما مهد الطريق أمام زيادة تتوقعها الأسواق بنسبة 93% تقريبًا في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع السياسات نهاية الشهر الجاري.