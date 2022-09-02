الأسهم الأمريكية تغلق الخميس مرتفعة وسط انتظار تقرير الوظائف الشهري

غلب الارتفاع على مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام جلسة الخميس، مع انتظار المستثمرين صدور تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة ورصد آفاق السياسة النقدية.

الأسهم الأمريكية تغلق مرتفعة

وارتفع مؤشر “داو جونز” بنسبة 0.5% أو ما يعادل 146 نقطة تقريبًا عند 31.656 ألف نقطة.

كما صعد مؤشر “S&P 500” بنحو 0.3% ما يعادل 12 نقطة ليسجل 3966 نقطة، بينما هبط “ناسداك” بنسبة 0.3% أو 39 نقطة عند 11.785 ألف نقطة.

ونجح المؤشر الصناعي الأمريكي “داو جونز” في الصعود بعد 4 جلسات متتالية من الهبوط عقب تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي “جيروم باول” يوم الجمعة الماضي والتي أشارت إلى استمرار رفع الفائدة لحين السيطرة على التضخم.

وتضررت أسهم النمو بشكل خاص من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل عامين لأعلى مستوياتها منذ عام 2007.

وانخفض سهم “إنفيديا” بنسبة 7.7% اليوم بعد إعلان شركة تصنيع الرقائق أن الحكومة الأمريكية وضعت قيودًا على بعض المبيعات إلى الصين.

تقرير الوظائف الشهرية

وينتظر المستثمرون إعلان تقرير الوظائف الشهري في الولايات المتحدة يوم الجمعة، وسط توقعات بإضافة 295 ألف وظيفة في شهر أغسطس الماضي.

وفي الأسواق الأوروبية، سجل مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي انخفاضًا 1.8% أو 7 نقاط عند 407 نقاط، كما هبط “فوتسي 100” البريطاني بنحو 1.9% (-135 نقطة) إلى 7148 نقطة.

وتراجع مؤشر “داكس” الألماني بنسبة 1.6% (-204 نقاط) مسجلًا 12.630 ألف نقطة، وهبط “كاك” الفرنسي 1.5% (-90 نقطة) عند 6034 نقطة.

وفي اليابان، أنهى مؤشر “نيكي” الجلسة منخفضًا بنسبة 1.5% إلى 27.661 ألف نقطة، كما تراجع المؤشر الأوسع نطاقًا “توبكس” 1.4% عند 1935 نقطة.