الأسهم الأمريكية تغلق الخميس مرتفعة مع تقييم سياسة الاحتياطي الفيدرالي

ارتفعت الأسهم الأمريكية في ختام تداولات الخميس لتمحو الخسائر التي سجلتها في وقت سابق بالجلسة، وذلك مع تقييم السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

كان محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الصادر الأربعاء قد أظهر مزيدا من المخاوف لدى الأعضاء حيال ارتفاع التضخم مما يبرر رفعا محتملا للفائدة بوتيرة أسرع وأكبر خلال الاجتماعات القادمة.

من جانبه، صرح رئيس الفيدرالي في مدينة “سانت لويس” “جيمس بولارد” بأن الفيدرالي متأخر في مواجهة التضخم والفائدة تحتاج لأن تكون أعلى من المستوى الحالي بنحو 300 نقطة أساس.

وأظهرت بيانات حكومية انخفاض عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في أمريكا إلى 166 ألف طلب في الأسبوع الماضي، وهو المستوى الأقل منذ عام 1968، بينما أشارت التوقعات إلى ارتفاع المؤشر عند مستوى 201 ألف طلب من 171 ألفاً.

وعلى صعيد الأزمة الروسية الأوكرانية، وافق مجلس الشيوخ الأمريكي اليوم على مشروع قانون يتم بموجبه حظر استيراد الولايات المتحدة للنفط والغاز الطبيعي من روسيا ضمن سلسلة من العقوبات ضد موسكو.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر “داو جونز” الصناعي بنسبة 0.2% إلى 34583 نقطة.

وارتفع “إس أند بي 500” الأوسع نطاقا بنسبة 0.4% إلى 4500 نقطة.

و ارتفع “ناسداك” بنسبة 0.1% إلى 13897 نقطة.